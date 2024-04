Accueil » OnePlus Pad Go débarque en Europe : Prix et promotions révélés

OnePlus Pad Go débarque en Europe : Prix et promotions révélés

OnePlus a lancé sa tablette Android bon marché, la OnePlus Pad Go, en octobre dernier, mais la tablette n’a pas encore fait ses débuts en Europe. Actuellement, la version LTE de la OnePlus Pad Go est disponible en Inde à un prix avoisinant les 250 euros, tandis que la version Wi-Fi uniquement est vendue au prix de 225 euros.

Dès cette semaine, les fans de OnePlus peuvent manifester leur intérêt pour la OnePlus Pad Go sur le site Web européen de la société. Bien que le prix n’ait pas encore été confirmé, tous ceux qui verseront un acompte de 1 € bénéficieront d’une réduction de 30 € lorsque la tablette sera commercialisée le 23 avril.

Le prix total de la tablette devra être payé avant le 26 avril. En ce qui concerne le prix, OnePlus mentionne sur la page de la tablette que le prix total sera révélé le 23 avril. En revanche, tous les clients qui commandent la OnePlus Pad Go recevront un adaptateur de type A SUPERVOOC 80W d’une valeur de 40 €.

En termes de spécifications, la OnePlus Pad Go est plutôt décente pour une tablette à 250 euros. La tablette est équipée d’un processeur MediaTek Helio G99, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La tablette est également équipée d’un grand écran LCD de 11,35 pouces avec une résolution de 1720 x 2408 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Parmi les autres caractéristiques de la tablette, citons une caméra principale de 8 mégapixels, une caméra selfie secondaire de 8 mégapixels et une énorme batterie de 8 000 mAh avec un support de charge filaire de 33W.

La OnePlus Watch 2 arrive avec la OnePlus Pad Go

Parallèlement à la Pad Go, OnePlus lance également la OnePlus Watch de seconde génération, la OnePlus Watch 2, qui sera disponible le même jour, le 23 avril. Contrairement à la Pad Go, la OnePlus Watch 2 est vendue au prix de 300 euros (avec une remise de 30 euros).

« L’année dernière, nous avons annoncé une nouvelle stratégie de produits qui impliquait la construction d’un écosystème puissant, haut de gamme et connecté d’appareils OnePlus. Nous nous sommes notamment engagés à élargir notre portefeuille à des catégories autres que les smartphones, à savoir l’audio, les tablettes et les produits portables », a déclaré Bingo Liu, PDG de OnePlus Europe. « L’Europe représente une région clé dans cette stratégie à long terme et nous sommes donc ravis d’y renforcer notre implantation avec notre tout premier produit exclusif pour l’Europe, la version lifestyle de la OnePlus Watch 2. Nous sommes également enchantés de rendre disponible en Europe la OnePlus Watch 2, une montre aussi populaire qu’abordable ».

La OnePlus Watch 2 a été lancée en février dernier. Grâce à son double chipset, à son autonomie de 100 heures et à son suivi précis de la condition physique, la OnePlus Watch 2 a acquis la réputation d’être l’une des meilleures smartwatches Android du secteur et d’être l’appareil de OnePlus qui s’est vendu le plus rapidement au cours des deux dernières années. Le style et la personnalité étant des critères d’achat essentiels pour les consommateurs européens, OnePlus lance la nouvelle édition lifestyle de la OnePlus Watch 2 pour aider les utilisateurs à allier style et fonctionnalité, et à passer d’un aspect de leur vie à l’autre.