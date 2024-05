Sony prépare le Xperia 10 VI : Un smartphone allégé à la pointe de la technologie

Sony semble prêt à faire une entrée remarquée sur le marché avec le lancement de nouveaux smartphones prévu plus tard ce mois-ci. Après les révélations concernant le Xperia 1 VI, des images presse du modèle plus abordable, le Xperia 10 VI, ont été divulguées par le célèbre informateur Evan Blass sur X (anciennement Twitter).

Le Xperia 10 VI sera proposé en trois coloris : blanc, noir et bleu clair. Sony a opéré un changement notable à l’arrière du téléphone en retirant un capteur photo, ne laissant ainsi que deux caméras — une principale et un ultra-grand-angle — séparées par un flash LED. La caméra téléobjectif a été supprimée, probablement pour simplifier l’offre ou réduire les coûts, laissant entendre que la caméra principale a été améliorée, avec une résolution potentiellement augmentée à 48 mégapixels et une option de zoom 2x.

À l’avant, le smartphone arbore l’écran allongé typique de Sony, qui pourrait être légèrement plus large que les précédents modèles. Les larges bords en haut et en bas de l’écran sont toujours présents, logeant probablement des haut-parleurs frontaux, comme le suggèrent les images.

Les boutons de volume se trouvent sur le côté droit du smartphone, à côté d’un bouton d’alimentation intégrant un capteur d’empreintes digitales. Un jack pour écouteurs est également présent sur le bord supérieur.

Les images divulguées indiquent que Sony continue de proposer une résistance complète à l’eau, possiblement avec des certifications IP65 et IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, analogue à son prédécesseur. Le Xperia 10 VI pourrait également être accompagné de diverses protections disponibles pour le téléphone.

Une annonce du Xperia 10 VI aux côtés du Xperia 1 VI

Bien que les spécifications exactes du Xperia 10 VI n’aient pas été révélées dans cette fuite, des rumeurs antérieures suggèrent qu’il pourrait être équipé du SoC Snapdragon 6 Gen 1 et soutenu par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, tout en conservant un design léger.

Le grand événement de lancement des produits Sony est prévu pour le 17 mai, où l’on attend la présentation du Xperia 10 VI, aux côtés du Sony Xperia 1 VI et d’une nouvelle paire d’écouteurs.