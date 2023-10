by

by

DALL-E 3 est désormais intégré au ChatGPT Plus : voici comment l’utiliser

DALL-E 3 est désormais intégré au ChatGPT Plus : voici comment l'utiliser

Le dernier modèle de génération de texte à partir d’images d’OpenAI, DALL-E 3, est désormais disponible pour tous les utilisateurs payants de ChatGPT.

La mise à jour du modèle, qui peut désormais comprendre des textes plus nuancés, a été annoncée le mois dernier. L’amélioration des capacités de génération d’images est un atout indéniable, tout comme la possibilité de créer des visuels à partir d’instructions détaillées. Cependant, l’un des changements les plus importants est que OpenAI a intégré DALL-E 3 directement dans ChatGPT, ce qui signifie que vous pouvez appeler l’IA génératrice d’images directement dans l’application ChatGPT.

Bien que cela soit impressionnant en soi, c’est le côté pratique qui ressort vraiment. Vous n’avez plus besoin de passer d’une application à l’autre pour faire votre travail. De plus, dans l’application mobile ou l’interface Web de ChatGPT, vous pouvez simplement demander au modèle d’IA d’écrire un meilleur message, plus détaillé, pour générer une image sur la base de vos exigences circonstancielles, ce qui permet d’économiser un grand nombre d’efforts de brainstorming créatif.

Le bêta-test de DALL-E 3 a commencé le 16 octobre, et il est maintenant largement disponible pour tous les abonnés de ChatGPT Plus et ChatGPT Enterprise.

Il est intéressant de noter que ChatGPT n’est pas le premier outil de ce type à bénéficier des superpouvoirs de DALL-E 3. Au cours de la première semaine d’octobre, Microsoft a intégré le dernier outil de génération d’images d’OpenAI dans Bing Chat, permettant aux utilisateurs de créer des images tout en interagissant avec le chatbot d’IA.

Tout est dans la facilité

Si tout ce qui précède vous semble pratique, voici les étapes à suivre :

Comme indiqué plus haut, vous avez besoin d’un abonnement ChatGPT Plus ou Enterprise pour accéder à DALL-E 3 dans l’application ChatGPT. ChatGPT Plus coûte 20 dollars par mois, tandis que le prix de l’abonnement Entreprise varie en fonction des besoins de l’organisation Une fois l’abonnement activé, les utilisateurs peuvent simplement demander à l’IA de les aider à générer des images dans l’application ChatGPT. L’un des principaux avantages de l’utilisation de DALL-E 3 dans ChatGPT est que les prompts reposent davantage sur la connaissance de la situation et la devinette que sur les messages-guides textuels donnés par l’utilisateur Par exemple, vous pouvez simplement dire à ChatGPT que vous avez besoin d’un logo inspiré d’un lion pour un safari, et le générateur d’images intégré fera le reste. Vous n’avez pas besoin d’entrer dans les détails de la représentation visuelle comme vous le feriez en utilisant le moteur autonome DALL-E 3 ou tout autre outil de génération d’images de ce type.

Outre les capacités améliorées de génération d’images de DALL-E 3, OpenAI a également renforcé les garde-fous de sécurité afin de ne pas générer d’images offensantes ou graphiquement explicites. En outre, il ne copiera plus le style d’artistes vivants, une mesure censée protéger OpenAI contre les réclamations en matière de droits d’auteur.