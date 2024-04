OnePlus Pad 2 : Une révolution avec Snapdragon 8 Gen 3 à venir

OnePlus se prépare à sortir sa prochaine tablette, la OnePlus Pad 2, dans le courant de l’année. Des fuites concernant la tablette font surface en ligne, et l’informateur Max Jambor, qui avait prédit l’arrivée de la tablette au second semestre 2024, affirme désormais qu’elle fonctionnera avec la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Bien que les caractéristiques spécifiques n’aient pas encore été révélées, avec le processeur phare à bord, nous nous attendons à des améliorations telles qu’un écran plus lumineux, une batterie plus grande et une capacité de stockage accrue.

Le Snapdragon 8 Gen 3 est une amélioration significative par rapport à la OnePlus Pad originale. Cela pourrait conduire à d’autres améliorations, comme l’éventuel passage à un écran AMOLED au lieu de l’ancien panneau LCD.

Pour rappel, le OnePlus Pad de première génération dispose d’un écran LCD de 11,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une résolution full HD+ et une luminosité de 500 nits. Alimenté par le SoC Dimensity 9000 de MediaTek, il intègre une batterie de 9 510 mAh avec un support de charge SuperVOOC de 65 W, et est lancé à partir de 499 euros.

OnePlus Pad 2 : date de lancement prévue ?

Le OnePlus Pad 2 devrait être lancé dans la seconde moitié de l’année 2024, peut-être en même temps que la série Galaxy Tab S10 de Samsung, qui, selon les rumeurs, fonctionnerait avec le Snapdragon 8 Gen 3 et devrait être annoncée en juillet.