L’application Gmail sur Wear OS fait ses débuts avec la Pixel Watch 2

L’événement Made by Google s’est achevé, et les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 sont désormais officiellement dans la nature (disponibles en précommande). Avec de nouveaux appareils sur la scène, vous pouvez parier que certaines mises à jour logicielles et fonctionnalités sont identifiables avec. Cette fois-ci ne fait pas exception à la règle.

Google a dévoilé son tout nouvel assistant doté d’une intelligence artificielle avec Bard, et Android 14 fait déjà son apparition sur les appareils. Mais ce n’est pas tout : les utilisateurs de Wear OS vont eux aussi être gâtés.

Google lance une application Gmail pour Wear OS qui permettra aux utilisateurs de smartwatch de consulter leur boîte de réception et d’ouvrir leurs messages. L’application a été repérée pour la première fois sur le Google Play Store par 9to5Google. Elle permet de consulter sa boîte de réception et prend en charge plusieurs comptes Gmail à la fois. L’application peut ouvrir des e-mails complets, que vous pourrez faire défiler. Vous pouvez également rafraîchir manuellement votre boîte de réception si nécessaire.

L’application comprend également un cadran de montre qui affiche les nouveaux e-mails. Elle n’affiche pas tous les e-mails non lus, mais seulement ceux qui sont récemment apparus.

Auparavant, les montres Wear OS pouvaient recevoir des notifications push de Gmail, mais les utilisateurs étaient limités à l’archivage, à la réponse ou à la suppression en réponse. Depuis un certain temps, on murmure que Gmail va faire son entrée sur les smartwatches Wear OS, et c’est un soulagement de voir enfin l’application apparaître avec la nouvelle Pixel Watch 2. D’autres smartwatches fonctionnant sous Wear OS 3 ou 4 pourront également bénéficier de cette application.

Prêt à l’essayer ? Que vous ayez une Pixel Watch ou, par exemple, une Galaxy Watch 5 ou Galaxy Watch 6 de Samsung, vous pouvez d’ores et déjà télécharger l’application sur le Google Play Store. Petite précision : il n’y a toujours pas d’application Gmail pour l’Apple Watch, et on ne sait toujours pas s’il y en aura une un jour.