Threads permet désormais de filtrer les contenus offensants, voici comment l’activer

Threads a le vent en poupe ces derniers temps, ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. Après avoir testé l’option d’archivage de vos messages, Threads a introduit aujourd’hui quelques nouvelles fonctionnalités visant à vous permettre de choisir le type de contenu qui s’affiche dans votre flux et vos interactions.

Dans une annonce récente, Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a révélé que Threads étendait sa fonctionnalité « Mots masqués ». Auparavant limités aux réponses, les mots cachés peuvent désormais être utilisés pour filtrer les termes et les phrases indésirables de la plateforme Threads, y compris les flux, les recherches, les profils et les réponses aux messages. Mosseri souligne que cet ajout vise à créer un environnement de conversation plus positif pour les utilisateurs de Threads.

Comme on peut s’y attendre, cette fonctionnalité fonctionne de la même manière que l’option Mots en sourdine sur X (anciennement Twitter). Elle vous aidera à éviter les spoilers et les sujets sensibles que vous ne souhaitez pas voir apparaître sur votre fil d’actualité.

La fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de Threads, et si vous souhaitez bannir des mots spécifiques, voici comment procéder.

Sur Threads, appuyez sur l’icône de votre profil dans la barre de navigation inférieure.

Tapez sur le globe ou l’icône du cadenas en haut à gauche pour accéder aux paramètres du profil.

Accédez à l’option Mots masqués.

Sélectionnez l’option Activé sous « Mots et expressions personnalisés ».

Tapez ensuite sur Gérer les mots et expressions personnalisés.

Saisissez les mots que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur Ajouter.

Si vous souhaitez masquer plusieurs mots ou phrases, séparez-les par une virgule et ajoutez d’autres mots. Lorsque vous cliquez sur Ajouter, l’application les sépare automatiquement. Vous pouvez appuyer sur chacun d’entre eux pour les modifier ou les supprimer.

Threads, un engouement qui s’estompe

La croissance de Threads est un signe positif pour ceux qui sont fatigués de X et des récents changements apportés à la plateforme. Bien que Threads ait bénéficié au départ d’un soutien important, l’engouement pour cette application s’est rapidement estompé, mais nous constatons aujourd’hui une recrudescence du nombre d’utilisateurs sur la plateforme.

Threads avait déjà ajouté la page des tendances, et maintenant les mots masqués ont débarqué dans l’application. Il est donc probable que d’autres fonctionnalités soient importées de X dans un proche avenir. Mais si elles contribuent à améliorer la plateforme, je suis tout à fait d’accord. Quelle fonctionnalité souhaitez-vous voir apparaître sur Threads ?