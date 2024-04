La Google I/O 2024 pourrait dévoiler une Pixel Watch 2a, surprise ou stratégie ?

La Google I/O 2024 va bientôt ouvrir ses portes, et nous savons déjà que Google lancera un nouvel appareil de la série A, le Pixel 8a. Cependant, un nouveau repérage de la FCC suggère que Google pourrait lancer une smartwatch alimentée par Wear OS lors de l’événement. Mais s’agit-il vraiment d’une nouvelle Pixel Watch ou de quelque chose de complètement différent ?

Une chose est claire avec le listing de la FCC : la smartwatch Wear OS en question n’est certainement pas la Pixel Watch 3, car elle devrait arriver cet automne en même temps que la série Pixel 9. Le listing repéré par 9to5Google révèle le numéro de modèle du wearable : G4SKY. L’appareil semble également n’avoir qu’une seule bande Wi-Fi (2,4 GHz), ce qui est généralement le cas des wearables, même modernes.

Les instructions pour afficher l’étiquette FCC sur l’appareil correspondent également au processus de recherche des étiquettes sur la Pixel Watch actuelle. On s’attend à ce que la Pixel Watch 3 prenne en charge l’UWB ; cependant, ce listing ne semble pas avoir la même chose, ce qui renforce l’idée que la montre ne peut pas être la très attendue Pixel Watch 3.

De quoi s’agit-il exactement ? Il pourrait s’agir de la Pixel Watch 2a qui n’a jamais été divulguée, ce dont on doute, car si c’était le cas, elle aurait été divulguée depuis longtemps, étant donné que Google n’arrive pas à garder l’information à l’intérieur.

Les montres Fitbit ne sont pas aussi populaires que le vrai matériel Google, il pourrait donc s’agir d’une nouvelle smartwatch Fitbit avec peut-être une version édulcorée de Wear OS.

Une Pixel Watch 2a encore ambigüe

Le modèle G4SKY semble être équipé d’une connectivité Bluetooth, Wi-Fi et LTE. Il ne peut s’agir de la Pixel Watch 2, car celle-ci devrait être équipée de la 5G et pas seulement de la LTE. Il est possible que nous soyons en présence d’une sorte de smartwatch, mais la question de savoir si elle est de marque Google ou Fitbit reste entière.

Que pensez-vous de la possibilité que la smartwatch qui a fait l’objet d’une fuite soit la Pixel Watch 2a ?