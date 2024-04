Gmail innove avec la gestion des abonnements pour une boîte de réception épurée

Google semble prendre un nouveau tournant dans la gestion des e-mails avec le développement d’une fonctionnalité prometteuse pour Gmail, baptisée « Gérer les abonnements ».

Selon un rapport de PiunikaWeb, cette nouveauté a été repérée dans la dernière mise à jour de l’application Gmail (version 2024.04.07.622 678 535.Release), et elle pourrait bien changer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs abonnements par e-mail.

La fonction « Gérer les abonnements » sera intégrée à la barre latérale de Gmail et proposera une analyse des habitudes de réception des e-mails pour catégoriser intelligemment les newsletters et les e-mails promotionnels qui encombrent souvent les boîtes de réception. Ces abonnements seront classés selon la fréquence d’envoi : moins de 10 e-mails par trimestre, entre 10 et 20, ou plus de 20.

Cette classification devrait permettre d’identifier facilement les potentiels spammeurs ou les abonnements oubliés.

L’aspect le plus remarquable de cette fonctionnalité est le bouton de désabonnement qui sera affiché à côté du nom et du logo de l’expéditeur, permettant ainsi une désinscription rapide et efficace. Ceci est une évolution de la fonctionnalité déjà présente sur les applications mobiles de Gmail, où un bouton de désabonnement simplifié avait été introduit.

Gmail et le doux rêve du « Inbox Zero »

Bien que la fonctionnalité soit encore en développement, des utilisateurs sur Reddit ont rapporté avoir vu une annonce pop-up pour « Gérer les abonnements », bien que le bouton « Essayer maintenant » ait conduit à un écran de chargement sans fin.

Cette initiative de Gmail, en offrant une méthode plus structurée pour gérer les abonnements par courriel, pourrait non seulement aider à désencombrer les boîtes de réception mais aussi réaliser le rêve de nombreux utilisateurs d’atteindre le « Inbox Zero ».