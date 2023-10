Fitbit met à la disposition des utilisateurs un chatbot pour améliorer vos performances

Avoir un copain de gym, c’est cool, et avoir un entraîneur personnel, c’est splendide, mais le premier n’est pas assuré d’être avec vous à tout moment, et le second peut être coûteux. C’est la raison pour laquelle Fitbit travaille sur un chatbot IA qui vous tiendra compagnie et vous fournira des informations sur votre entraînement !

Google a teasé toute une série de nouvelles technologies lors du récent événement Pixel 8, notamment la future montre Google Pixel 2 et le Fitbit Charge 6.

Mais, il a également utilisé la plateforme pour approfondir une nouvelle gamme de fonctionnalités. James Park, cofondateur et PDG de Fitbit, a annoncé quelque chose de fascinant lors du récent événement Made by Google : l’entreprise de santé et de bien-être travaille sur une nouvelle ligne de fonctionnalités « Fitbit Labs ». Ces fonctions, conçues en laboratoire, ont pour but de fournir un retour d’information utile, pertinent et détaillé sur les séances d’entraînement en utilisant l’intelligence artificielle (IA) générative.

Elles apparaîtront probablement dans son application à partir de 2024. La technologie utilise l’intelligence artificielle générative pour faire une évaluation de votre performance d’entraînement basée sur toute une série de mesures de santé et de bien-être.

Il a été révélé qu’une partie de ce développement verra l’ajout d’un chatbot à l’application Fitbit qui engagera une conversation pour vous aider à mieux comprendre pourquoi une course, une natation, un cyclisme ou un entraînement particulier a été soit excellent, soit (plus probablement, dans notre cas) particulièrement médiocre.

Un lancement en 2024 ?

Il a été suggéré que la technologie sera capable de débriefer les utilisateurs après une séance, le chatbot d’IA commentant les performances et fournissant des statistiques, telles que la fréquence cardiaque maximale ou l’allure moyenne — et la comparaison avec les activités précédemment enregistrées.

De plus, la technologie pourra exploiter une multitude de données sur la santé et le bien-être recueillies auprès de l’utilisateur, notamment sur la qualité du sommeil, le stress, la récupération et la charge d’exercice en cours. En s’appuyant sur ces informations, le chatbot IA pourra alors expliquer comment ces facteurs peuvent affecter l’entraînement en cours et même l’humeur.

Google a également révélé son intention d’approfondir les mesures de performance par le biais de visualisations au sein de l’application, telles que des diagrammes et des graphiques. Pour l’instant, les testeurs de confiance pourront essayer les fonctionnalités de Fitbit Labs, tandis que l’entreprise affinera son offre d’IA et la lancera auprès des utilisateurs américains de Fitbit en 2024.