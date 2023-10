Tout ce que vous pouvez faire avec le capteur de température du Google Pixel 8 Pro

L’événement Made by Google est passé, nous offrant une nouvelle gamme d’appareils Pixel — notamment le Pixel 8, le Pixel 8 Pro et la Pixel Watch 2.

Il y a beaucoup de choses à aimer dans le Google Pixel 8 Pro, en particulier. Il est doté d’un nouvel écran Super Actua avec une luminosité maximale de 2 400 nits, ce qui en fait l’un des écrans les plus lumineux sur un smartphone à ce jour. Vous bénéficiez également de la nouvelle puce Tensor G3, d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec des caméras ultra-large et téléobjectif de 48 mégapixels, et de commandes Pro pour l’application Appareil photo.

Mais, le Pixel 8 Pro dispose également d’une fonctionnalité unique cachée sous le verre arrière mat : un capteur de température d’objet. Mais que peut-on réellement faire avec ce petit capteur unique ? Il s’avère que ce n’est pas grand-chose !

À l’heure actuelle, la principale chose que le capteur de température du Pixel 8 Pro peut faire est de mesurer la température de divers objets. Oui, cela semble plutôt gadget, mais ce ne serait pas la première fois que Google place un coûteux gadget dans l’un de ses appareils — vous vous souvenez du système radar Soli dans les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ?

Quoi qu’il en soit, que signifie réellement le fait que vous puissiez mesurer la température de divers objets avec le capteur de température du Pixel 8 Pro ? Par exemple, vous pourriez essayer de mesurer la température de la poêle avec laquelle vous essayez de cuisiner. Ou peut-être êtes-vous curieux de savoir quelle chaleur dégage votre ordinateur portable lorsque vous jouez. Ou, vous voulez simplement savoir à quelle température se trouve l’iPhone 15 Pro lorsqu’il a l’impression de « surchauffer » ?

Et concernant la température corporelle ?

Bien sûr, la principale chose dont vous voudriez prendre la température est probablement vous-même, ou quelqu’un d’autre, lorsqu’il semble que vous soyez malade. Le Pixel 8 Pro peut-il vous donner un coup de main ?

À terme, l’objectif du capteur de température du Pixel 8 Pro est de mesurer la température d’une personne. Cela serait très bénéfique dans les situations où vous voulez prendre la température de quelqu’un parce qu’il se sent malade, comme avec de la fièvre.

Dans une vidéo didactique divulguée en mai, Google a montré aux utilisateurs comment utiliser le capteur de température du Pixel 8 Pro pour faire exactement cela. Il suffit de tenir le téléphone « aussi près que possible » du front de quelqu’un, puis de le déplacer lentement vers la tempe sur un intervalle de 4 secondes, pour obtenir la température d’une personne.

Pourquoi disons-nous « éventuellement » ? C’est parce que la capacité de mesurer la température d’une personne ne sera pas disponible tant qu’elle n’aura pas reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) puis des autorités françaises, et qui sait combien de temps ce processus prendra. Cela pourrait se produire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou de manière plus réaliste, dans près d’un an.

Dans l’ensemble, le capteur de température sur le Pixel 8 Pro ressemble à un gadget et à quelque chose qui n’était pas totalement nécessaire. Surtout quand le principal cas d’utilisation, la mesure de la température d’une personne, ne sera pas disponible tant qu’il n’aura pas obtenu l’approbation des autorités compétentes. Et même alors, il pourrait ne pas être aussi précis qu’un thermomètre dédié.