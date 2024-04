Google Pixel 8a : 7 ans de mises à jour de sécurité promises

Le prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 8a, a fait le tour des rumeurs ces derniers temps. Après une précédente fuite de rendus haute définition dans toutes les couleurs de l’appareil, nous avons maintenant une autre fuite qui nous donne une idée plus claire de ce que l’on peut attendre du prochain smartphone de milieu de gamme.

Cette dernière fuite relayée par Android Headlines concerne du matériel promotionnel qui jette un peu de lumière sur les caractéristiques auxquelles nous pouvons nous attendre. Selon les annonces, le Pixel 8a sera alimenté par la puce Google Tensor G3, la même puce qui se trouve dans les Pixel 8 et Pixel 8 Pro plus haut de gamme. Cela suggère que le Pixel 8a offrira des performances honorables, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs qui donnent la priorité à une expérience utilisateur fluide et réactive sans se ruiner.

Les annonces qui ont fuité mentionnent également que le Pixel 8a sera doté d’une batterie prenant en charge la charge filaire de 18 W, soit la même que celle du Pixel 7a. En outre, le Pixel 8a devrait porter un indice de résistance à l’eau IP67, signifiant sa capacité à résister aux éclaboussures et à la poussière. Cela en fait un choix approprié pour ceux qui mènent une vie active ou qui sont simplement sujets à des accidents occasionnels.

L’un des plus grands arguments de vente des smartphones Pixel a toujours été leur expérience logicielle et les mises à jour logicielles opportunes directement de Google. Les publicités fuitées pour le Pixel 8a assurent aux utilisateurs que le smartphone bénéficiera de 7 ans de mises à jour, ce qui le place au même niveau que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Ce support logiciel étendu est un avantage majeur, car il garantit aux utilisateurs l’accès aux derniers correctifs de sécurité et aux nouvelles fonctionnalités pendant une période prolongée.

Un lancement du Pixel 8a pour la I/O 2024

De précédentes fuites suggèrent que le Pixel 8a sera proposé dans une nouvelle couleur vert menthe, avec un écran 120 Hz plus lumineux et une option de stockage de 256 Go.

Alors qu’il ne reste qu’un peu plus de deux semaines avant de voir le Pixel 8a officiellement dévoilé par Google, vraisemblablement lors de l’événement Google I/O, on peut se demander s’il reste des surprises pour cet appareil. Nous avons déjà vu des fuites pour à peu près tout, et d’après ce que nous avons vu, le Pixel 8a semble se profiler comme une option convaincante dans le marché des smartphones de milieu de gamme.