Apple présente les nouvelles fonctionnalités de ses services pour cet automne

Une Developer Beta d’iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 et tvOS 17 est disponible dès maintenant pour les développeurs et des bêtas publics seront publiées le mois prochain.

En outre, iOS 17 , iPadOS 17 , macOS Sonoma , watchOS 10 et tvOS 17 apporteront une série d’améliorations aux utilisateurs d’appareils Apple du monde entier. Voici les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux outils passionnants d’Apple à venir cet automne :

Nous voulons améliorer nos services et les rendre plus amusants pour des millions d’utilisateurs chaque jour. Nos équipes ont fait un excellent travail avec les nouvelles fonctionnalités qui arriveront cet automne, comme la création de listes de lecture avec des amis dans Apple Music, l’utilisation de cartes sans Internet dans Apple Plans et la découverte de nouvelles choses dans Apple Podcasts.

