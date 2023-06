WhatsApp se dote de canaux pour vous permettre d’obtenir des mises à jour importantes

Comme prévu, Meta vient d’introduire les Chaînes WhatsApp (après un bêta test) pour permettre aux gens de diffuser des informations importantes à d’autres personnes. Cette fonctionnalité a été introduite pour la première fois sur Instagram en février et s’inspire des canaux Telegram.

Cette fonctionnalité vise à donner aux utilisateurs un espace séparé pour suivre les chaînes d’intérêt, en plus de leurs discussions régulières avec leurs amis et leur famille.

Les chaînes WhatsApp seront utiles aux entreprises et même aux créateurs pour diffuser des mises à jour importantes sous forme de photos, de vidéos, de textes, d’autocollants et même de sondages aux personnes qui se sont abonnées. La section « Statut » de l’application sera remplacée par « Mises à jour », qui contiendra à la fois les mises à jour de statut et les mises à jour de chaînes.

Cette fonction s’apparente à la fonction de diffusion de WhatsApp, mais elle est plus raffinée. Ainsi, si vous vous abonnez à votre club de football, vous pourrez obtenir facilement toutes les mises à jour. WhatsApp créera un répertoire consultable, qui vous aidera à trouver des chaînes en fonction de vos hobbies, de vos équipes sportives, etc.

Les chaînes respecteront également la règle de la confidentialité. Les administrateurs peuvent être sûrs que leurs numéros et leurs photos ne seront pas partagés avec les personnes qui suivent leur chaîne. Il en va de même pour les personnes qui suivent la chaîne. Les administrateurs disposent de quelques contrôles. Par exemple, ils peuvent décider qui peut suivre leurs chaînes et s’ils veulent qu’elles soient consultables ou non. Ils peuvent également bloquer les captures d’écran et la possibilité de transférer des mises à jour.

Pas de chiffrement de bout en bout

Cependant, contrairement à presque tout ce qui se fait sur WhatsApp, les chaînes ne sont pas chiffrées de bout en bout en raison de leur nature d’outil de communication à sens unique pour un public plus large. La fonctionnalité est actuellement déployée à Singapour et en Colombie, et WhatsApp a collaboré avec des organisations telles que Columbia Check, le FC Barcelone, etc. Elle devrait être étendue à d’autres pays dans les mois à venir.

De plus, les chaînes WhatsApp permettent aux administrateurs d’interdire les captures d’écran et de transférer et de stocker les données des canaux pendant 30 jours. Bien que les chaînes ne soient pas chiffrées de bout en bout à l’origine, WhatsApp envisage de fournir un chiffrement de bout en bout pour des chaînes spécifiques, telles que celles utilisées par les organisations à but non lucratif ou les prestataires de soins de santé.

Alors, qu’en pensez-vous ? S’agira-t-il d’un outil utile pour obtenir les dernières mises à jour ? À mon avis, cela devrait fonctionner si les agences populaires et largement utilisées sont regroupées dans WhatsApp Channels pour la diffusion d’informations.