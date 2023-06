Adobe Express riposte à Microsoft avec de nouvelles fonctions d’IA

by

Adobe a annoncé la dernière version de son application Adobe Express jeudi lors de son Adobe Summit EMEA. Adobe Express fonctionnera en conjonction avec ses modèles d’IA générative Adobe Firefly afin d’offrir aux utilisateurs une expérience créative tout-en-un. Adobe ajoute également Firefly à Google Bard, apportant des fonctions de conversion de texte en image au chatbot de Google.

La nouvelle application Adobe Express est actuellement disponible en version bêta gratuite pour les utilisateurs d’ordinateurs de bureau et sera bientôt disponible pour les utilisateurs de smartphones. L’application est également accessible depuis Adobe Express Premium pour les membres d’Adobe Creative Cloud.

L’application combine les meilleures fonctionnalités d’Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et Acrobat, associées à la puissance de l’IA générative d’Adobe Firefly. Les utilisateurs peuvent exécuter des fonctions telles que la création et le partage de « messages sur les réseaux sociaux, de vidéos, d’images, de PDF, de dépliants et de logos », entre autres contenus, indique Adobe.

Ensemble, Adobe Express et Adobe Firefly faciliteront les workflows pour les « professionnels de la création, les créateurs, les étudiants, les entreprises et les marques », a ajouté Adobe.

L’application Adobe Express comprend un éditeur dans lequel vous pouvez effectuer toutes vos tâches, notamment la création de contenu vidéo comme dans Premiere Pro, la retouche d’images à la Photoshop, l’édition de PDF comme dans Acrobat et la création de mises en page comme dans Illustrator. L’application se connecte également à Adobe Creative Cloud et à Adobe Experience Manager pour une sauvegarde, une synchronisation et une collaboration en temps réel.

Un partenariat avec Google

Adobe a également annoncé son partenariat avec Google, en précisant que son chatbot Bard sera inondé d’Express et de Firefly dans les mois à venir. Alors que les fonctions initiales de Bard sont l’analyse de texte et l’exécution de messages, Adobe Express et Firefly permettront à Google Bard d’utiliser des fonctions de conversion de texte en image. L’intégration de Firefly permettra aux utilisateurs de saisir des messages pour créer des images, puis de les modifier à l’aide d’Express.

Adobe Express et Adobe Firefly sont analogues à l’application Microsoft Designer, qui permet d’utiliser le générateur de texte-image comme point de départ, puis d’entrer dans l’éditeur pour créer des messages sur les réseaux sociaux, des invitations, des cartes postales numériques ou des graphiques, entre autres projets créatifs. Cet outil d’IA simple et gratuit a été comparé à Canva ou à Adobe Express avec une touche de DALL-E.