WWDC 23 : tvOS 17 apporte FaceTime à l’Apple TV 4K, la prise en charge de Dolby Vision 8.1 et plus encore

Lors de sa WWDC 2023, en même temps que macOS Sonoma et iOS 17, Apple a également annoncé que tvOS 17 apporte FaceTime et la visioconférence sur le plus grand écran de la maison. Avec tvOS 17, FaceTime arrive sur l’Apple TV 4K. Il introduit également un tout nouveau Centre de contrôle et bien plus encore.

Bob Borchers, vice-président du marketing produit mondial d’Apple, a commenté l’annonce en ces termes :

tvOS 17 vous permet de parler à n’importe qui sur grand écran avec FaceTime et d’autres applications. Vous pouvez utiliser l’Apple TV 4K pour discuter avec n’importe qui depuis votre canapé. L’Apple TV est facile à utiliser et agréable à regarder. C’est le meilleur choix pour les clients Apple qui veulent profiter du grand écran.

Voici les nouveautés de tvOS 17

FaceTime sur l’Apple TV : Les utilisateurs peuvent lancer des appels directement depuis l’Apple TV ou les démarrer sur l’iPhone ou l’iPad et les transmettre à l’Apple TV. FaceTime se connecte sans fil à l’iPhone ou à l’iPad de l’utilisateur grâce à la prise en charge de la fonctionnalité Continuité de caméra, tirant parti de la caméra et du microphone de l’appareil pour réunir les participants sur le téléviseur

Center Stage : Les participants restent parfaitement cadrés sur l’écran, même lorsqu’ils se déplacent. Les réactions basées sur les gestes permettent aux utilisateurs de générer des effets à l’écran tels que des cœurs ou des feux d’artifice. La fonction Split View permet de regarder simultanément des séries TV ou des films avec des proches lors d’une session SharePlay, tout en continuant à voir tout le monde lors de l’appel FaceTime

Transfert d’appel et notifications faciles : Les utilisateurs peuvent facilement transférer les appels FaceTime vers l’iPhone ou l’iPad. Des notifications s’affichent sur le téléviseur lorsqu’un autre appel FaceTime ou téléphonique arrive au cours d’une session, sans révéler l’identité de l’appelant afin de préserver la confidentialité sur un appareil commun

Applications de vidéoconférence : Webex by Cisco et Zoom seront lancées sur tvOS, apportant leurs capacités de communication à l’Apple TV 4K. Les développeurs peuvent intégrer la caméra et le microphone de l’iPhone ou de l’iPad dans leur application tvOS à l’aide des API Continuity Camera, afin de créer des expériences de divertissement partagées et immersives

Apple Music Sing : les utilisateurs peuvent chanter sur leurs morceaux préférés avec des visuels et des filtres à l’écran, en intégrant Continuité de caméra

Centre de contrôle personnalisé : Le nouveau centre de contrôle de l’Apple TV permet d’accéder facilement aux principaux réglages et informations. Il affiche l’état du système, l’heure, le profil actif et s’enrichit de détails pertinents en fonction de l’activité de l’utilisateur

Intégration de la télécommande Apple TV : Avec tvOS 17, les utilisateurs peuvent localiser la télécommande Siri en la lançant dans le Centre de contrôle sur l’iPhone. Un cercle à l’écran guide leurs mouvements à mesure qu’ils se rapprochent de la télécommande. L’utilisation de la télécommande sur l’iPhone fait automatiquement basculer l’utilisateur dans son profil, ce qui lui permet d’accéder aux séries TV qu’il a récemment regardées et à des recommandations personnalisées. Chaque profil d’utilisateur enregistre des réglages et des préférences supplémentaires, notamment la langue du système et les AirPods couplés

Économiseur d’écran amélioré : Les améliorations apportées à l’économiseur d’écran offrent une expérience plus personnalisée. Les utilisateurs peuvent profiter de souvenirs sélectionnés dans leur bibliothèque personnelle ou partagée sur le grand écran. Les économiseurs d’écran aériens présentent de nouveaux lieux époustouflants tels que Monument Valley et les séquoias côtiers

Parmi les autres fonctionnalités de tvOS 17, citons :

Améliorer les dialogues : Sépare les dialogues des bruits de fond, les rendant plus clairs et plus proéminents lorsqu’ils sont associés à HomePod (2e génération), améliorant ainsi l’expérience de visionnage sur l’Apple TV 4K

Prise en charge de Dolby Vision 8.1 : Offre aux utilisateurs de l’Apple TV 4K une expérience visuelle plus cinématographique en proposant des métadonnées dynamiques sur un plus large éventail de films et de séries TV

Prise en charge de VPN tiers : Permet la création d’applications VPN pour l’Apple TV, au bénéfice des utilisateurs des secteurs de l’entreprise et de l’éducation qui souhaitent accéder à des contenus sur des réseaux privés. L’Apple TV peut ainsi être utilisée comme solution pour les bureaux et les salles de conférence.

Améliorations de l’Apple Fitness+

Plans personnalisés : Les utilisateurs peuvent recevoir des programmes d’entraînement ou de méditation personnalisés en fonction de leurs préférences.

Stacks : Permet aux utilisateurs d’enchaîner plusieurs séances d’entraînement ou de méditation de manière transparente.

Audio Focus: Permet aux utilisateurs de donner la priorité au volume entre la musique et les voix des entraîneurs

Disponibilité

La version bêta de tvOS destinée aux développeurs est disponible dès aujourd’hui, et un programme bêta public sera mis à la disposition des utilisateurs de l’Apple TV ultérieurement. tvOS 17 sera disponible cet automne sous la forme d’une mise à jour logicielle gratuite pour l’Apple TV 4K et l’Apple TV HD.