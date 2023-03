Lenovo annonce le Yoga Pro 9i, le Yoga Pro 7i/7, le Yoga 7i/7 et le Yoga Slim 6/7

Lenovo a dévoilé sa dernière gamme d’ordinateurs portables Yoga destinés aux créateurs qui cherchent à traduire leur inspiration en expression. Lenovo a récemment annoncé la série Legion Slim 7/5 et les ordinateurs portables Gaming LOQ.

La nouvelle gamme comprend les modèles haut de gamme Yoga Pro 9i et Yoga Pro 7i/7, Yoga 7i/7, et deux ordinateurs portables Yoga Slim — Yoga Slim 7 et Yoga Slim 6, qui se targuent d’impressionnantes performances, d’une polyvalence remarquable et d’une portabilité aisée dans un design épuré.

Yoga Pro 9i

L’ordinateur portable Yoga Pro 9i de 8e génération est un puissant appareil équipé de Windows 11 et des derniers processeurs mobiles Intel Core de 13e génération, ainsi que d’une solution GPU NVIDIA RTX 4070 pour ordinateur portable. Avec une capacité thermique améliorée, cet ordinateur portable offre une expérience transparente pour l’édition de vidéos, la modélisation 3D et la conception de graphiques.

Disponible en Tidal Teal et Storm Grey, le Yoga Pro 9i est équipé d’un écran PureSight Pro de 14,5 et 16 pouces, offrant une résolution de 3,2 K, une luminosité de 1200 nits, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une triple gamme de couleurs de 100 % DCI-P3, 100 % sRGB et 100 % Adobe RGB.

La suite Premium comprend des fonctionnalités nouvelles et améliorées telles que quatre microphones antibruit, des ventilateurs plus silencieux, un nouveau clavier Yoga de 1,5 mm avec des touches de 0,3 mm, et un pavé tactile plus grand. L’ordinateur portable est également équipé d’une webcam de 5 mégapixels pour des appels vidéo clairs.

Le Yoga Pro 9i est respectueux de l’environnement, construit avec 50 % de plastique recyclé après consommation et 50 % d’aluminium recyclé. Il est certifié ENERGY STAR et EPEAT Gold, avec un emballage composé à 100 % de papier FSC et un coussin contenant 90 % de plastique recyclé.

Yoga Slim 7

L’ordinateur portable Yoga Slim 7 est doté d’un écran OLED PureSight de 14,5 pouces, avec une résolution maximale 3K, et des derniers processeurs AMD Ryzen de la série 7000 pour des images fluides et réalistes. Avec les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Eyesafe, la fatigue oculaire est minimisée.

Cet ordinateur portable, qui ne mesure que 13,9 mm, est doté d’un nouveau clavier et d’un pavé tactile plus large pour une utilisation efficace. Il est également équipé de 6 haut-parleurs et de 2 subwoofers pour une qualité audio exceptionnelle, d’une batterie haute capacité de 70 Whr avec une charge rapide, et de deux ventilateurs pour des performances plus froides et plus silencieuses.

Yoga Slim 6

Le Yoga Slim 6 est un élégant et robuste ordinateur portable conçu pour la portabilité. Son boîtier en aluminium le rend léger et durable. Les derniers processeurs AMD Ryzen 7000 garantissent des performances fluides et rapides. Il est disponible en deux couleurs, Misty Grey et Storm Grey.

Yoga Pro 7 et Yoga Pro 7i

Les ordinateurs portables Yoga Pro 7 et 7i sont dotés d’un matériel puissant et de GPU NVIDIA RTX 3050 ou 4050, ce qui les rend parfaits pour les créateurs de contenu multitâches. Avec une batterie plus puissante, une expérience plus silencieuse et plus froide est garantie. L’écran PureSight Pro de 14,5 pouces offre une résolution allant jusqu’à 3K, une luminosité de 400 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des images nettes et fluides.

La suite Premium offre de nouvelles fonctionnalités matérielles telles que 4 microphones avec annulation du bruit de l’identification vocale, 4 haut-parleurs, une caméra infrarouge full HD, un capteur de temps de vol, un obturateur de confidentialité et un clavier Yoga amélioré avec des touches anti-graisse de 1,5 mm. Les ordinateurs portables ont un design chic et ultra-mince et sont disponibles en Tidal Teal ou Storm Grey. La solution logicielle Intel Unison connecte les appareils IOS et Android pour une expérience intégrée, à écran unique et multi-appareils.

Yoga 7 et Yoga 7i

Le Yoga 7/7i est un ordinateur portable convertible polyvalent au design confortable et aux bords arrondis. Grâce aux capacités multimodes à 360 degrés, les utilisateurs peuvent passer du mode ordinateur portable au mode tablette.

Les derniers processeurs Intel 13e génération ou AMD Ryzen 7000 garantissent des performances fluides pour diverses tâches. L’écran de haute qualité avec un panneau OLED jusqu’à 2,8 K et une précision des couleurs DCI-P3 de 100 % permet aux utilisateurs de créer et de partager leur travail avec précision.

Prix et disponibilité

Tous les ordinateurs portables nouvellement annoncés seront disponibles à l’achat dans les magasins Lenovo et chez d’autres détaillants.