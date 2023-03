WhatsApp pourrait être mis à jour pour prendre en charge le chat vocal dans l’application

WhatsApp, un élément devenu essentiel de la communication moderne et une application dont tout le monde — professionnel ou particulier — peut tirer parti, va encore s’améliorer. Ces derniers mois, l’entreprise détenue par Meta s’est lancée dans une série de mises à jour, mais il semble qu’il n’y ait pas d’objectif final.

Avec WhatsApp, il semble que l’objectif soit d’offrir une amélioration continue du service lui-même. Et ce n’est pas étonnant ! Ce n’est pas comme si les concurrents n’existaient pas et que chacun d’entre eux avait ses propres fans qui l’avaient rejoint pour des besoins spécifiques. Que peut-on faire dans ce genre de situation ?

Copier une de leurs fonctionnalités phares, bien sûr ! Le chat vocal n’est pas un concept nouveau, mais il est devenu de plus en plus populaire grâce à des services comme Discord. Il est donc logique qu’une fonction analogue soit mise en œuvre dans WhatsApp.

À vrai dire, rien n’est figé dans le marbre. Toute l’histoire découle d’une découverte faite par WABetaInfo, dont l’équipe a une nouvelle fois décompilé la dernière version bêta de WhatsApp à la recherche de fonctionnalités cachées. Dans le code de l’application, des traces et des éléments de l’interface utilisateur faisant allusion à une fonction de chat vocal ont été découverts dans WhatsApp.

En quoi cela diffère-t-il des appels ou des messages vocaux ordinaires ? Le chat vocal vous permet d’entrer et de sortir d’une conversation en appuyant sur un bouton qui, dans le cas de WhatsApp, prend la forme d’une onde et se trouve en haut à droite. En gros, c’est comme un appel de groupe, mais sans avoir à appeler ou à faire décrocher l’interlocuteur. Il suffit de se plonger dans la conversation avec les personnes déjà présentes sur le chat vocal et, dans certains cas, le chat textuel reste également actif. Plutôt sympa, non ?

Une interface en cours

On peut supposer qu’une fois que vous avez rejoint un groupe de discussion, les autres recevront une notification les informant que quelqu’un est entré en communication, afin qu’ils puissent suivre le mouvement et participer à la conversation. Sinon, vous risquez de rester seul pendant un certain temps.

D’après les captures d’écran partagées, nous pouvons voir que l’interface utilisateur en haut s’étend considérablement lorsque le chat vocal est actif, ce qui signifie que les développeurs de WhatsApp ont l’intention d’ajouter quelque chose à cet endroit. Une transcription en direct ou une simple forme d’onde peut-être ?

Il semble que cette fonctionnalité soit encore en cours de développement, et nous n’avons donc aucune confirmation concrète quant à sa date de lancement. Si vous souhaitez faire partie des premiers utilisateurs à l’essayer, vous devriez envisager de rejoindre le groupe bêta, car il est fort probable que ces utilisateurs puissent expérimenter les nouvelles fonctionnalités avant leur sortie.