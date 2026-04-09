Accueil » Réparabilité 2026 : Le rapport qui accable Apple et Samsung

Réparabilité 2026 : Le rapport qui accable Apple et Samsung

Réparabilité 2026 : Le rapport qui accable Apple et Samsung

Apple se retrouve une nouvelle fois sous pression sur un terrain devenu stratégique : la réparabilité. Dans son rapport 2026, le Public Interest Research Group (PIRG) attribue à la marque à la pomme croquée une note de C- pour les ordinateurs portables et D- pour les smartphones, la plaçant parmi les constructeurs les moins bien classés sur ce critère.

Une évaluation qui dépasse le simple exercice académique : elle s’inscrit dans un débat mondial sur la durabilité, le coût des réparations et le contrôle des appareils par leurs fabricants.

Une méthodologie européenne… qui met Apple en difficulté

Le rapport « Failing the Fix 2026 » s’appuie largement sur l’indice de réparabilité français, un système obligatoire en France qui note les produits selon plusieurs critères :

Facilité de démontage

Disponibilité des pièces détachées

Documentation de réparation

Prix des pièces

Critères spécifiques au produit

Pour les smartphones, PIRG s’appuie aussi sur le système européen EPREL, introduit en 2025, qui ajoute des éléments comme la durée de mise à jour logicielle ou les outils nécessaires à la réparation.

Dans ce cadre, Apple est pénalisée principalement sur un point clé : la difficulté de démontage. Autrement dit, même si certaines pièces sont disponibles, l’accès physique reste jugé trop complexe.

Des progrès réels… mais encore insuffisants

Le rapport reconnaît néanmoins certaines avancées du côté d’Apple :

Abandon progressif du parts pairing strict

Introduction de l’outil Repair Assistant

Amélioration de l’accès à certaines pièces

Mais, ces efforts restent jugés incomplets. Un exemple emblématique : les réparations tierces liées à Face ID ne sont toujours pas pleinement fonctionnelles.

Plus controversé encore, Apple a étendu son système Activation Lock à certains composants. Une décision qui, selon les défenseurs du droit à réparer, pourrait rendre inutilisables des pièces pourtant parfaitement fonctionnelles.

Un problème qui dépasse Apple

Si Apple concentre les critiques, elle n’est pas seule. Le rapport souligne que :

L’appariement des pièces reste répandu chez plusieurs fabricants

Les restrictions logicielles compliquent les réparations indépendantes

Les progrès sur la facilité de démontage restent lents à l’échelle du secteur

Autrement dit, l’industrie améliore l’accès aux pièces et aux outils, mais peine encore à repenser le design des produits pour les rendre réellement réparables.

Un contraste intéressant côté laptops

Sur les ordinateurs portables, la situation est décrite comme « stagnante ». Des marques comme Asus ou Acer s’en sortent mieux, tandis que des acteurs majeurs comme Apple, Lenovo ou Samsung restent en retrait.

Fait notable : le rapport cite tout de même le MacBook Neo comme un exemple d’effort vers des designs plus réparables — preuve que la dynamique existe, même si elle reste marginale.

La réparabilité devient un enjeu stratégique, pas seulement écologique

Ce type de rapport révèle un basculement plus profond. La réparabilité n’est plus uniquement une question environnementale — elle devient un levier politique, économique et concurrentiel.

Trois tensions se dessinent clairement :

Contrôle vs ouverture : les fabricants veulent sécuriser leurs appareils, les utilisateurs veulent les réparer librement Design vs maintenance : finesse et intégration compliquent mécaniquement la réparabilité Écosystème vs indépendance : plus un appareil est intégré, plus il est difficile à réparer hors circuit officiel

Dans ce contexte, Apple incarne une position extrême, mais cohérente : privilégier l’intégration, la sécurité et l’expérience utilisateur, quitte à limiter la réparabilité.

Vers une nouvelle norme imposée par l’Europe ?

L’un des points clés du rapport est son ancrage européen. En utilisant des standards comme l’indice de réparabilité français ou EPREL, PIRG envoie un message clair : ces règles pourraient devenir la référence mondiale. Si cela se confirme, les fabricants — Apple en tête — devront adapter leurs produits bien au-delà du marché européen.

Le cas Apple illustre une tension qui ne disparaîtra pas. À mesure que les appareils deviennent plus puissants, plus fermés et plus intégrés, la demande de réparabilité ne faiblit pas — au contraire.

Et dans cette équation, une chose devient évidente : le design d’un produit ne se juge plus seulement à sa performance ou à son esthétique, mais aussi à sa capacité à durer et à être réparé.