Zoom est la dernière entreprise à annoncer une collaboration avec OpenAI afin d’intégrer l’intelligence artificielle dans sa plateforme et, espérons-le, d’aider les travailleurs à économiser des heures de travail.

La société de vidéoconférence a décrit l’IA générative, comme ChatGPT, comme une « force motrice » pour rendre les employés plus productifs, et a donc ajouté l’outil génératif d’OpenAI à son offre Zoom IQ.

Zoom IQ peut être considéré comme un assistant personnel numérique qui, jusqu’à présent, était capable de compartimenter et de résumer les enregistrements de réunions, mais il est sur le point de devenir beaucoup plus intelligent. Le grand modèle de langage (LLM) d’OpenAI utilisé pour former le très populaire ChatGPT est à l’origine de la dernière nouveauté de Zoom IQ, qui s’est enrichi d’une tonne d’autres fonctions analogues à celles d’un assistant.

En plus de résumer les chats et autres messages, il peut aider à créer de nouveaux contenus pour les applications de messagerie, à organiser les idées et à créer des agendas. Après avoir créé un ordre du jour, Zoom IQ peut résumer la réunion et partager des notes avec les participants, y compris les points d’action assignés à chaque employé.

De même, et à l’instar de Microsoft Dynamics 365 Copilot qui emprunte également la technologie OpenAI, Zoom IQ peut également gérer les e-mails avec les clients, suggérant ce qu’il faut écrire ou transformant une brève mal rédigée en une réponse plus éloquente.

Pas disponible pour tous

Le déploiement devrait commencer en avril, mais les clients de Zoom ne pourront accéder aux nouvelles fonctionnalités de Zoom IQ que sur invitation, et certaines fonctionnalités (comme l’outil de composition d’e-mails) ne seront disponibles que pour Zoom IQ for Sales, ce qui signifie que de nombreuses entreprises devront attendre encore plus longtemps avant d’y avoir accès.

« Zoom intègre depuis longtemps des solutions d’IA dans ses produits pour permettre à ses clients d’être plus productifs », a déclaré Smita Hashim, chef de produit chez Zoom. « Nous sommes ravis d’apporter beaucoup plus de capacités grâce à de nouveaux modèles linguistiques de grande taille. Notre approche unique de l’IA donnera aux clients la flexibilité qu’ils souhaitent et contribuera à améliorer de manière significative la collaboration et les relations avec les clients ».