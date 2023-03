Lenovo dévoile LOQ, une alternative aux PC Legion à prix agressif

Dans le cadre de son lancement Spring 2023, Lenovo a annoncé plusieurs nouveaux ajouts à sa gamme de machines de jeu. La gamme comprend désormais des ordinateurs portables avec des composants internes rafraîchis et de nouveaux moniteurs sous la marque Legion, ainsi qu’une nouvelle sous-marque, baptisée LOQ, dont l’objectif est de proposer des ordinateurs abordables, mais performants.

LOQ, prononcé « lock », est un nom étrange, certes, mais c’est le nom d’une nouvelle marque de Lenovo dans le monde des PC de jeu.

Avec l’augmentation des prix des modèles Legion, Lenovo ne dispose pas d’appareils de dernière génération destinés aux joueurs d’entrée de gamme. Avec la sous-marque LOQ, Lenovo cherche à nouveau à couvrir ce segment de marché.

La gamme comprend deux modèles d’ordinateurs portables, LOQ 15 et LOQ 16, ainsi que leurs versions Intel et AMD respectives. Il y a aussi une nouvelle tour PC.

Lenovo LOQ série 15 et Lenovo LOQ série 16

Les Lenovo LOQ 15 et LOQ 16 partagent presque toutes les mêmes spécifications, à l’exception de l’écran et de la capacité de la batterie. Si vous optez pour le modèle de 15 pouces, vous aurez accès à un écran 16:9 avec une résolution WQHD ; sur le modèle de 16 pouces, vous aurez un écran 16:10 avec une résolution WQXGA. Leur taux de rafraîchissement et leur luminosité restent identiques : 165 Hz et 350 nits. En ce qui concerne la capacité de la batterie, le LOQ 15 est doté d’une cellule de 60 Wh, tandis que le LOQ 16 est équipé d’une unité de 80 Wh.

En ce qui concerne les autres composants internes, les utilisateurs peuvent choisir un processeur Intel i7-13700H ou AMD Ryzen 7 7840HS de 13e génération, disposer de 32 Go de RAM et d’un disque dur SSD de 1 To. La NVIDIA GeForce RTX 4060 est standard sur tous les modèles. Un switch MUX est également inclus pour gérer une transition transparente vers le GPU intégré pour les tâches moins exigeantes.

Le Lenovo LOQ 15 15IRH8 (avec processeur Intel Core) devrait être disponible à partir d’avril 2023 et le Lenovo LOQ 15 15APH8 (avec processeur AMD Ryzen) devrait être disponible à partir de mai 2023, les deux modèles coûteront 899,99 dollars.

Le Lenovo LOQ 16 16IRH8 de 16 pouces (avec processeur Intel Core) devrait être disponible à partir de mai 2023 et coûtera 1 149 dollars. Sa variante AMD, le Lenovo LOQ 16 16APH8, devrait être disponible à partir de juin 2023 et coûtera 959,99 dollars.

À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne connaissons pas encore le prix en Europe.

Lenovo LOQ TowerLenovo LOQ Tower

Enfin, si vous souhaitez ajouter une tour de PC à votre foyer, le LOQ Tower, qui devrait coûter 979,99 dollars selon Lenovo, est l’option idéale à considérer. Il sera livré avec le processeur Intel i7-13700 de 13e génération et prendra en charge les GPU de la dernière série RTX 40 de NVIDIA.

En ce qui concerne les options de RAM, les utilisateurs peuvent avoir jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 sur le système et plusieurs disques de stockage — un SSD et deux disques durs. La tour prend également en charge le Wi-Fi 6E et dispose d’un port LAN 2,5 GHz si nécessaire.