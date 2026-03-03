Accueil » MWC 2026 : Lenovo défie Framework avec son ThinkBook Modular AI PC Concept

Au MWC 2026, Lenovo a ressorti son meilleur talent : transformer un « concept » en objet presque crédible. Le ThinkBook Modular AI PC Concept ressemble à un 14 pouces professionnel classique — jusqu’au moment où l’on comprend que le clavier, les ports, et même le second écran sont des modules.

Une vision du PC portable où l’on voyage léger, puis où l’on « déploie » son poste de travail selon la journée.

Un laptop qui change de forme : clavier amovible, double écran et mode « présentation »

Le design repose sur un châssis fin et un écran principal, auquel on ajoute ce dont on a besoin :

Clavier détachable : il se fixe via des broches POGO, mais peut aussi fonctionner en Bluetooth si vous redressez l’ordinateur et posez le clavier devant, façon mini station de travail.

: il se fixe via des broches POGO, mais peut aussi fonctionner en Bluetooth si vous redressez l’ordinateur et posez le clavier devant, façon mini station de travail. Second écran détachable : Lenovo le montre dans plusieurs usages : sur la « deck » (à la place du clavier) pour un vrai setup double écran ; au dos du capot, orienté vers l’extérieur, pour partager une présentation avec quelqu’un en face (le « mode réunion ») ; à côté, comme moniteur portable, avec une béquille magnétique.

Lenovo annonce une approche « transporter petit, utiliser grand » : un PC compact, capable de s’étendre à la demande sans accessoires tiers.

Deux écrans 14 pouces 4K OLED : le choix « premium » (et énergivore)

Lenovo ne fait pas les choses à moitié côté dalles : deux écrans tactiles de 14 pouces avec une résolution de 3 840 × 2 400 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité annoncée jusqu’à 500 nits. L’idée est séduisante (créa, tableurs, dev, monitoring), mais elle met immédiatement une contrainte sur l’autonomie.

Le ThinkBook Modular AI PC Concept reprend l’idée la plus « Framework » : des ports interchangeables. Ici, Lenovo propose (au moment du salon) des modules USB-C, USB-A et HDMI, avec un USB-C fixe, et deux emplacements modulaires que vous configurez selon vos besoins (deux USB-C du même côté ? un USB-A + HDMI ?).

Élément important : Lenovo utiliserait une interface M.2 pour ses modules, ce qui les rend non compatibles avec l’écosystème Framework (qui passe par des cartes sur USB-C au niveau du design).

Prototype : Arrow Lake, 32 Go, 1 To… mais une batterie minuscule

Sur la machine présentée, Lenovo (via les prises en main) affiche une configuration plutôt haut de gamme : Intel Core Ultra 7 255H (Arrow Lake), 32 Go de RAM, SSD 1 To.

Le point qui casse un peu le rêve, c’est la batterie : 33 Wh. Pour une démo de salon, ça passe. Pour deux écrans OLED 4K 120 Hz dans la vraie vie, c’est l’éléphant au milieu de la pièce. Même les observateurs les plus enthousiastes notent que ce chiffre devra grimper si Lenovo veut en faire un produit.

Une excellente idée… si Lenovo s’engage vraiment

Ce concept touche juste parce qu’il répond à trois frustrations réelles :

Le poste de travail moderne est hybride : on alterne mobilité, réunion, création, et « deep work ». Un second écran détachable, c’est parfois plus utile qu’un GPU plus gros. Les ports redeviennent un sujet : entre dongles, docks, HDMI de salle de réunion et USB-A qui refuse de mourir, la modularité a un vrai sens pratique. La question de l’écosystème : Framework a gagné en crédibilité parce qu’il a fait de la modularité un engagement durable. Pour Lenovo, l’enjeu sera de prouver qu’il ne s’agit pas d’un « one shot » de salon. Le choix de M.2 peut permettre des modules puissants… mais impose surtout une continuité industrielle pour éviter que les ports modulaires deviennent une impasse.

Autrement dit, l’idée est brillante, le design est presque prêt — mais sans une autonomie sérieuse et une feuille de route modules, le ThinkBook Modular AI PC restera un concept très photogénique.