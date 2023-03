Les nouveaux Legion Slim de Lenovo sont dotés de nouvelles puces IA pour « optimiser le refroidissement »

Lenovo a annoncé quelques-uns des meilleurs ordinateurs portables que sa division Legion Gaming sortira en 2023. Parmi eux, les Legion Slim 7, Slim 7i, Slim 5 et Slim 5i de 16 pouces ont été rafraîchis, et un nouveau Slim 5 de 14 pouces a vu le jour. Comme leur nom l’indique, ces appareils sont plus fins et plus portables que les consoles de jeu les plus puissantes du marché.

Outre les nouveaux processeurs d’Intel et d’AMD, les appareils intègrent des puces d’IA physiques qui alimentent ce que Lenovo appelle son « AI Engine+ ». Selon Lenovo, cette fonction permet d’ajuster dynamiquement les températures d’un système pour « optimiser le refroidissement à la volée et maintenir une puissance maximale avec un minimum de bruit ».

L’importance de cette fonctionnalité dépendra honnêtement de l’impact qu’elle aura sur les performances. Si ces ordinateurs portables permettaient d’augmenter considérablement le nombre d’images par rapport à leurs prédécesseurs aux mêmes températures (ou de maintenir le même nombre d’images à des températures beaucoup plus basses — vous savez tous comment cela fonctionne), cela constituerait un avantage significatif. Hélas, Lenovo n’a pas fourni d’estimations concrètes des performances dans son communiqué de presse. Je me demande dans quelle mesure l’intelligence artificielle peut réellement améliorer le principe général de « refroidir la puce lorsqu’elle est trop chaude ». Mais, je suppose que nous devrons voir ce qu’il en est.

Par ailleurs, les modèles Slim 7 sont dotés d’un écran 16:10 avec des options WQXGA/240 Hz et 3,2 K/165 Hz. Les claviers (surnommés « Lenovo Legion TrueStrike keyboard ») sont dotés d’un éclairage RGB par touche, d’un pavé numérique complet et d’une course décente de 1,5 mm. Les Slim 5, plus abordables, sont un peu plus sobres : ils disposent d’un écran WXGA/240 Hz pour les 16 pouces et d’un écran OLED pour les 14 pouces, et le clavier est doté d’un éclairage RGB à quatre zones.

Les deux modèles Slim 7 sont proposés à partir de 1 769,99 dollars ; les Slim 5 et Slim 5i de 16 pouces sont respectivement proposés à partir de 1 199,99 dollars et 1 349,99 dollars. Les deux modèles Intel seront lancés en avril, tandis que les deux modèles AMD sont attendus en mai. Le Slim 5 de 14 pouces sera disponible en octobre, à un prix qui n’a pas encore été annoncé.

Pour le moment, nous n’avons aucune information sur un lancement en France ainsi que les prix.