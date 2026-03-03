MWC 2026 : Lenovo Legion Go Fold, la console PC à écran pliable de 11,6 pouces

Les consoles PC sous Windows vivent leur meilleure vie : elles libèrent votre bibliothèque Steam/Epic du bureau et rendent le « PC gaming » enfin nomade.

Au MWC 2026, Lenovo pousse l’idée plus loin avec un prototype qui vise les joueurs multitâches : le Legion Go Fold Concept, une tablette Windows à écran pliable qui s’insère entre deux contrôleurs amovibles et peut changer de format selon l’usage — de la console de jeu compacte à la machine quasi « laptop ».

Lenovo Legion Go Fold : Un format à la Nintendo DS… mais pensé pour le PC moderne

Le concept repose sur un écran POLED pliable qui peut se replier pour afficher 7,7 pouces, ou se déployer en 11,6 pouces. Là où la plupart des consoles de jeu plafonnent autour de 7 à 8 pouces, Lenovo propose un mode « grand écran » qui change concrètement la donne : FPS plus lisibles, interfaces moins tassées, et surtout plus d’espace pour du multitâche (jeu + chat + guide, par exemple).

Lenovo montre même un usage plus atypique : l’appareil peut être orienté verticalement et fonctionner comme un « double écran » improvisé (haut/bas), intéressant pour certains émulateurs ou jeux qui profitent du format portrait.

Des contrôleurs qui se montent « à la carte » (et un vrai mode manette)

Comme sur la Legion Go, les deux demi-contrôleurs se fixent/détachent, mais ici ils reposent sur un système de rails qui permet plusieurs placements. Et, Lenovo prévoit un accessoire pour réunir les deux parties en une manette unique utilisable à distance, pendant que la tablette reste sur une table ou un support.

Petit détail « geek » qui donne le ton : la partie droite inclut un petit écran circulaire servant à afficher des infos (stats, heure) et pouvant aussi faire office de surface tactile/commande rapide selon les démos.

L’élément qui change tout : un mode « mini-laptop »

La meilleure idée du concept, c’est son ambition hybride. Lenovo le montre avec une housse/étui faisant office de béquille, et un clavier détachable qui vient se fixer pour transformer l’ensemble en petit PC Windows de 11,6 pouces. C’est la promesse « une machine pour jouer + une machine pour bosser » — sans transporter deux appareils.

C’est un concept, donc tout peut encore changer. Mais, les configurations évoquées sur les modèles montrés à Barcelone donnent une idée de la cible : Intel Core Ultra 7 258V (Lunar Lake), 32 Go de RAM, 1 To de stockage, batterie autour de 48 Wh, et un écran annoncé très rapide (jusqu’à 165 Hz) selon certaines prises en main.

Sans GPU dédié, l’idée n’est pas de viser l’Ultra en 4K : on parle plutôt d’une machine qui ferait tourner « beaucoup de jeux » en réglages bas/moyens, avec l’intérêt d’un grand écran et d’un format transformable.

Pourquoi ce concept est (très) cohérent en 2026 ?

Lenovo a compris une tension très actuelle : les consoles de jeu Windows sont géniales pour jouer, mais limités dès qu’on veut faire autre chose (écrire, gérer des fichiers, streamer correctement, utiliser des apps pro). La Legion Go Fold propose une sortie : le même appareil devient tour à tour console, tablette et mini-PC.

Le pari est double :

Ergonomie/solidité : un écran pliable plus des rails plus des contrôleurs modulaires, c’est beaucoup de pièces mobiles. Les premières impressions évoquent déjà une prise en main prometteuse, mais un montage/démontage pas toujours « instantané », normal pour un prototype.

Prix : même la gamme actuelle n’est pas donnée, et un pliable + OLED + mécanique modulaire pourrait pousser l’addition au-delà des 1 000 $. Là encore, Lenovo n’annonce rien, mais la logique de produit le suggère.

Lenovo n’a rien confirmé côté commercialisation. Mais, la marque a l’habitude d’utiliser la MWC pour tester des concepts… puis d’en industrialiser une partie quand le récit est bon et que la demande existe. La Legion Go Fold Concept ressemble justement à un prototype « trop cohérent pour rester au musée ».