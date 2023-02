Le premier smartphone pliable doté du Snapdragon 8 Gen 2 ne viendrait pas de Samsung

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 est le dernier et le meilleur chipset pour un smartphone Android sur le marché, alimentant des appareils comme la série Galaxy S23 et le OnePlus 11. Nous attendons toujours le premier smartphone pliable équipé de ce processeur, mais il s’avère que Samsung pourrait ne pas être le premier au rendez-vous.

Digital Chat Station a affirmé sur Weibo que le Vivo X Fold 2 sera le premier smartphone pliable Snapdragon 8 Gen 2 sur le marché. Il n’y a pas de calendrier sur une date de sortie, mais le X Fold original a été lancé en avril 2022, il est donc logique que nous puissions voir une sortie en avril 2023.

La source a également affirmé que le X Fold 2 sera équipé d’une batterie d’une capacité de 4 800 mAh et d’une charge filaire de 120 W. Cela permettrait d’avoir une plus grande batterie et une charge beaucoup plus rapide que le Galaxy Z Fold 4, tout en offrant des vitesses plus rapides que les autres smartphones pliables sur le marché.

Il ne serait pas surprenant qu’une autre marque devance Samsung en proposant un smartphone pliable avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2. La marque coréenne a tendance à lancer ses smartphones pliables au 3e trimestre de chaque année, ce qui donne amplement l’occasion aux entreprises rivales de lancer leurs propres appareils.

En attendant un lancement mondial

Quoi qu’il en soit, le Snapdragon 8 Gen 2 promet une augmentation importante des performances et de l’efficacité par rapport au Snapdragon 8 Gen 1. Ainsi, tout smartphone pliable utilisant ce chipset devrait bénéficier d’une plus grande autonomie et d’une augmentation notable de la puissance.

Une question pertinente est de savoir si nous verrons le Vivo X Fold 2 sur les marchés mondiaux, car les précédents smartphones pliables de la société sont restés en Chine. Néanmoins, le Honor Magic Vs et plus récemment le OPPO Find N2 Flip montrent que les marques chinoises commencent lentement à proposer leurs smartphones pliables sur une scène mondiale.