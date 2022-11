Qualcomm dévoile officiellement le puissant chipset Snapdragon 8 Gen 2

Comme attendu, Qualcomm a présenté le chipset Snapdragon 8 Gen 2, le dernier processeur d’applications (AP) de pointe conçu par la firme de San Diego.

Doté de ce que Qualcomm appelle une « IA révolutionnaire », le SoC sera utilisé par des fabricants tels que ASUS ROG, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, Oppo, RedMagic, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, XINGJI/MEIZU et ZTE. Les appareils équipés de cette nouvelle puce seront disponibles pour les consommateurs d’ici la fin de l’année.

La puce sera produite par TSMC à l’aide de son nœud de processus 4 nm. Chris Patrick, vice-président senior et directeur général des smartphones chez Qualcomm, a déclaré : « Nous sommes passionnés par l’idée de permettre aux gens d’en faire plus, c’est pourquoi nous concevons Snapdragon en plaçant l’utilisateur au centre. Snapdragon 8 Gen 2 va révolutionner le paysage des smartphones phares en 2023. Snapdragon 8 Gen 2 offre une IA révolutionnaire, une connectivité inégalée et une jouabilité de niveau champion, permettant aux consommateurs d’améliorer chaque expérience sur leur appareil le plus fiable ».

Spécifications techniques

Categorie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Processus de fabrication 4 nm CPU Qualcomm® Kryo™ CPU Vitesse d’horloge du CPU : jusqu’à 3,2 GHz 1 cœur Prime, jusqu’à 3,2 GHz 4 cœurs Performance, jusqu’à 2,8 GHz 3 cœurs Efficacité, jusqu’à 2,0 GHz

CPU Coeurs: Qualcomm Kryo™ CPU

CPU Architecture: 64-bit GPU Qualcomm® Adreno™ GPU Vulkan 1.3

Real-time Hardware Accelerated Ray Tracing

Snapdragon Game Post Processing Accelerator

HDR gaming (10-bit color depth,

Rec. 2020 color gamut)

Snapdragon Shadow Denoiser

API Support: OpenGL® ES 3.2, OpenCL™ 2.0 FP,

Hardware-accelerated H.265 and VP9 decoder

HDR Playback Codec support for HDR10+,

HDR10, HLG, and Dolby Vision Écran Prise en charge maximale des écrans externes : Up to 4K @ 60 Hz

10-bit color depth, Rec. 2020 color gamut

HDR10, HDR10+, HDR vivid, and Dolby Vision IA Qualcomm® Sensing Hub Dual AI Processors for audio and sensors

Always-Sensing camera Mémoire & Stockage Speed: 4200 MHz

Type: LPDDR5x

Storage: UFS 4.0 Image Signal Processor Qualcomm Spectra™ Image Signal Processor Cognitive ISP, Triple 18-bit ISPs

Up to 36 MP triple camera @ 30 FPS with Zero

Shutter Lag

Up to 64 + 36 MP dual camera @ 30 FPS with Zero

Shutter Lag

Up to 108 MP single camera @ 30 FPS with Zero

Shutter Lag

Up to 200 Megapixel Photo Capture

AI-based face detection, auto-focus,

and auto-exposure

Rec. 2020 color gamut photo and video capture

Up to 10-bit color depth photo and video capture

8K HDR Video Capture + 64 MP Photo Capture

10-bit HEIF: HEIC photo capture,

HEVC video capture

Engine for Visual Analytics 3.0

Real-time Semantic Segmentation photo

and video processing

Bokeh Engine 2 for Video Capture

Pro Sight Video Capture

Computational HDR Video Capture: Up to 4

exposures (with QDOL image sensors)

Video super resolution

Multi-frame Noise Reduction (MFNR)

Locally Motion Compensated Temporal Filtering

Multi-Frame and triple exposure staggered/digital

overlap HDR dual-sensor support Capture vidéo Video Capture HDR Formats: HDR10+, HDR10, HLG,

Dolby Vision

8K HDR Video Capture @ 30 FPS

4K Video Capture @ 120 FPS

Slow-mo video capture at 720p @ 960 FPS

8K Video Playback @ 60 FPS Modem Snapdragon™ X70 5G Modem-RF System

5G mmWave and sub-6 GHz

Support for Dual 5G SIMs Autres connectivités Qualcomm® FastConnect™ 7800

Standards: Wi-Fi 7 Wi-Fi Bands: 5 GHz, 6 GHz (802.11be, 802.11ax, 802.11ac, 802.11a/b/g/n)

Bluetooth System: Qualcomm® FastConnect™ 7800

Bluetooth 5.3, NFC, USB 3.1, USB-C Securité Authentification biométrique (empreinte digitale, iris, voix, visage) Capteur : Capteur Qualcomm® 3D Sonic et Qualcomm® 3D Sonic Max Charge Qualcomm Quick Charge 5

Intelligence artificielle

Qualcomm affirme que la puce Snapdragon 8 Gen 2 offrira des performances d’IA jusqu’à 4,35 fois plus rapides que la précédente puce. C’est également la première puce Qualcomm à prendre en charge une caméra à détection permanente alimentée par l’IA. La société ajoute que la puce « utilise un réseau neuronal d’IA pour que l’appareil photo soit conscient du contexte des visages, des traits du visage, des cheveux, des vêtements, du ciel et plus encore — et les optimise individuellement afin que chaque détail reçoive un réglage d’image professionnel personnalisé ».

Le Snapdragon 8 Gen 2 utilise une architecture 64 bits avec un cœur Prime (Cortex-X3) fonctionnant à une vitesse d’horloge allant jusqu’à 3,2 GHz. Quatre cœurs Performance fonctionnent à une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2,8 GHz, et la puce contient trois cœurs Efficacité fonctionnant à une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2,0 GHz.

Caméras

Le nouveau SoC prendra en charge la capture de photos jusqu’à 200 mégapixels et la capture de vidéos HDR 8K en HDR 10 bits. L’audio est également amélioré grâce au streaming musical sans perte et aux capacités de son spatial avec suivi de la tête. L’immersion sonore est ainsi assurée, les utilisateurs ayant l’impression que le son provient d’un endroit précis autour d’eux.

Jeux

Le nouveau Snapdragon Elite Gaming bénéficie également de la puissance accrue du Snapdragon 8 Gen 2. Il ajoute un nouveau ray tracing accéléré par le matériel en temps réel qui améliore les lumières et les reflets, ainsi que les illuminations dans les jeux mobiles. Le GPU Adreno offre également des performances jusqu’à 25 % plus rapides, et le nouveau CPU Kryo est jusqu’à 40 % plus économe en énergie, offrant une plus grande autonomie de la batterie lors de jeux prolongés.

Qualcomm affirme également que les utilisateurs peuvent « faire l’expérience de personnages humains photoréalistes dans les jeux grâce à la première prise en charge mobile optimisée au monde de Unreal Engine 5 Metahumans Framework sur Snapdragon ».

Connectivité

Qualcomm qualifie le Snapdragon 8 Gen 2 de plateforme 5G la plus avancée avec « une connectivité inégalée de la 5G, du Wi-Fi et du Bluetooth ». Qualcomm est considéré comme ayant les modems mobiles les plus avancés et le système Snapdragon X70 5G Modem-RF perpétue cette tradition. Le modem prend en charge des vitesses de téléchargement de données fulgurantes, jusqu’à 5,8 Gb/s. Et le système de connectivité Qualcomm FastConnect 7800 offre une connectivité Wi-Fi 7 et une double connectivité Bluetooth.

Sécurité

La sécurité est un problème auquel les utilisateurs d’appareils mobiles doivent faire face. Qualcomm déclare que « la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 est protégée par Snapdragon Secure, qui offre les dernières nouveautés en matière d’isolation, de cryptographie, de gestion des clés, d’attestation et bien plus encore, toutes conçue de manière complexe pour protéger les données et la vie privée des utilisateurs. Ce niveau de protection de premier ordre limite l’exposition et l’exploitation des données sur les appareils équipés de Snapdragon 8 Gen 2 ».

Qualcomm n’oublie pas la batterie de votre smartphone, c’est pourquoi le Snapdragon 8 Gen 2 sera doté de la technologie Qualcomm Quick Charge 5.

Actuellement, TSMC commercialise le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui a remplacé la puce Snapdragon 8 Gen 1. La première puce se trouve sur des smartphones sortis principalement au cours du second semestre de cette année. Nous pourrions voir le Snapdragon 8 Gen 2 alimenter la majorité, sinon la totalité, de la prochaine série Samsung Galaxy S23.