YouTube prépare de nouvelles fonctionnalités pour les podcasts

Dans l’ensemble, YouTube devient définitivement plus populaire pour les podcasteurs et les fans de podcasts. Nous devrons attendre de voir quelles autres fonctionnalités la plateforme pourra proposer aux fans de podcasts.

Les efforts de YouTube pour devenir une plateforme plus importante sur la scène des podcasts sont visibles depuis 2021. À l’époque, un rapport indiquait que YouTube envisageait de recruter des cadres ayant une expérience des podcasts. Cela signifie que YouTube commençait à prendre les podcasts au sérieux. En fait, même avant cela, YouTube était l’un des endroits que les gens regardaient lorsqu’ils s’intéressaient aux podcasts en général. Cependant, à l’époque, la plateforme n’était pas optimisée pour les auditeurs de podcasts. YouTube a donc cherché à tout organiser et à gérer les millions de podcasts présents sur sa plateforme.

Comme vous le savez sans doute, YouTube s’intéresse depuis un certain temps à la scène des podcasts. Aujourd’hui, la plateforme fait un pas de plus pour devenir un lieu plus convivial pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le podcasting ou travailler comme podcasteurs .