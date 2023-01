La série HONOR Magic5 et le HONOR Magic Vs seront annoncés au MWC 2023

La série HONOR Magic5 et le HONOR Magic Vs seront annoncés au MWC 2023

Après des rumeurs, HONOR a confirmé que son MWC 2023 même aura lieu le 27 février où elle présentera la série HONOR Magic5 et aussi lancer le HONOR Magic Vs pour les marchés mondiaux après qu’il a été introduit en Chine en Novembre de l’année dernière.

L’invitation comporte le texte « Unleash the Power of Magic » (Libérez le pouvoir de la magie) ainsi que le design à trois caméras arrière pour le HONOR Magic5.

« Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from Magic. » Join us to #UnleashthePowerofMagic at MWC Barcelona 2023 on February 27 at 1:30 pm (CET). #HONORMagic5 #HONORMagicVs #MWC23 pic.twitter.com/OzDcXOIXt5 —HONOR (@Honorglobal) January 30, 2023

Le rendu du smartphone a fait surface plus tôt ce mois-ci, révélant une disposition similaire des caméras. Selon les rumeurs, la société va lancer les modèles HONOR Magic5 et Magic5 Pro, le modèle Pro étant équipé du dernier SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Les smartphones seraient dotés d’un écran poinçonné de 6,8 pouces, prendraient en charge la recharge rapide filaire de 100W, la recharge rapide sans fil de 50W et seraient dotés d’un boîtier étanche à l’eau et à la poussière IP68. La version Pro serait équipée de quatre caméras arrière, dont une caméra téléobjectif périscopique et un support pour un zoom jusqu’à 100x.

HONOR lancera également le modèle HONOR Magic5 Lite 5G avec un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 695, une caméra arrière de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 5 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Le smartphone devrait embarquer 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie d’une capacité de 5 100 mAh avec un support de la charge rapide de 40 W. On s’attend toujours à ce qu’il fonctionne sous Android 12 avec MagicUI 6.1 par-dessus. Selon les rumeurs, le prix du smartphone serait de 389,90 euros en Europe.

L’événement HONOR au MWC à Barcelone, commence à 13 h 30, heure française, le 27 février 2023. Il offrira également un flux en direct en ligne.