OPPO lance officiellement son Find N2 Flip en France au prix de 1 100 euros

La marque chinoise de smartphones OPPO est prête à concurrencer Samsung avec son propre smartphone pliable à clapet. Dites bonjour au OPPO Find N2 Flip, qui est lancé sur les marchés internationaux. Le dernier smartphone de OPPO a un avantage sur le meilleur smartphone à clapet de Samsung, grâce à un écran secondaire de 3,26 pouces beaucoup plus grand à l’arrière. Il offre également quelques avantages fonctionnels majeurs par rapport au Galaxy Z Flip 4 de Samsung.

Contrairement au Galaxy Z Flip 4 et à son écran secondaire à l’utilisation douteuse, l’écran de couverture du Find N2 Flip sert de viseur d’appareil photo plus grand, peut afficher jusqu’à 6 bannières de notification à la fois et vous permet de jouer avec un large éventail de raccourcis d’applications et de widgets à action rapide. L’écran de couverture offre une luminosité maximale de 900 nits, ce qui devrait être suffisant pour regarder du contenu en plein jour sans problème.

L’écran intérieur pliable est un panneau OLED de 6,8 pouces, offrant une résolution de 2 520 x 1 080 pixels et une impressionnante luminosité de pointe de 1 600 nits. Il offre également une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Un autre avantage notable par rapport au Galaxy Z Flip 4 est le pliage, qui est pratiquement indiscernable lorsque l’écran est éteint.

OPPO affirme que le Find N2 Flip a « le plus petit pli de tous les téléphones à clapet », grâce à la nouvelle génération de charnière Flexion de la société. De plus, les premières affirmations suggèrent qu’il peut survivre à 400 000 cycles de pliage et de dépliage.

Le nouveau guerrier pliable de OPPO embarque également des composants de choix sous son châssis. À l’arrière, on trouve un capteur photo Sony de 50 mégapixels, ainsi qu’un autre de 8 mégapixels pour les photos en ultra-large. Pour les selfies et les appels vidéo, vous disposez d’un capteur assez puissant de 32 mégapixels.

À l’intérieur, on trouve le SoC haut de gamme Dimensity 9000+ de MediaTek, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage embarqué. Android 13 gère les choses du côté logiciel, avec la surcouche ColorOS 13.0 propre à la société sur le dessus.

Un concurrent direct du Galaxy Z Flip 4

La batterie d’une capacité de 4 300 mAh du Find N2 Flip offre un support à la charge rapide de 44 W, ce qui est beaucoup plus rapide que le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. OPPO affirme que sa technologie SuperVOOC 44W permet à la batterie de passer de vide à la marque de 50 % en seulement 23 minutes, tandis qu’une charge complète prend moins d’une heure. Le capteur d’empreintes digitales est également intégré à l’intérieur du bouton d’alimentation, tandis que la 5G et le Wi-Fi 6 gèrent le domaine de la connectivité.

OPPO proposera le Find N2 Flip dans les versions Noir et Mauve au prix de 1099,90 euros dès son lancement le 28 février.