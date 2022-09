Test du Galaxy Z Fold 4 : le smartphone Android ultime

Pour son prix de départ de 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 4 n’offre rien de trop grand ou de nouveau par rapport à son prédécesseur, mais, il est sans doute le smartphone le plus incroyable pour les passionnés de technologie et les utilisateurs d’Android, à ce jour.

Avec ses nombreuses fonctionnalités multitâches, la prise en charge du stylet, son grand et bel écran pliable et son autonomie respectable, le Galaxy Z Fold 4 peut non seulement être un smartphone dans votre poche et une tablette dans vos mains, mais même remplacer votre PC.

Dans la boîte on retrouve :

Le Galaxy Z Fold 4 dans la couleur de votre choix

Un câble de données et de charge USB-C vers USB-C

Un outil d’éjection de la carte SIM

Une documentation de sécurité spécifique à la région

Note : le Galaxy Z Fold 4 n’inclue pas de bloc de charge. Bloc de charge vendu séparément.

Galaxy Z Fold 4 : design

Lorsqu’il est plié, le Galaxy Z Fold 4 est un smartphone en forme de barre de chocolat. Il n’est pas plus fin que ses prédécesseurs, bien qu’il soit techniquement le Z Fold le plus léger à ce jour, avec seulement 263 grammes sur la balance.

Il est très agréable et substantiel dans la main, et comme Samsung a réussi à réduire la bosse de la charnière et les bords de l’écran extérieur, il est plus beau que tous les modèles sortis jusqu’ici. Nous retrouvons le design habituel en verre et métal de qualité, avec un dos doté d’une belle finition mate et lisse, qui résiste mieux aux traces de doigts que le dos brillant d’un smartphone plus traditionnel.

Comme le nom du Z Fold 4 le suggère, et vous le savez sûrement, vous pouvez plier et déplier ce smartphone, et, eh bien, il faut un peu d’effort pour le déplier. Il n’y a pas vraiment d’endroit où mettre le doigt pour commencer à séparer les deux moitiés. De plus, il peut y avoir un léger grincement lorsqu’on le déplie, mais c’est rare. On s’habitue à tout cela, mais ce n’est sûrement pas le must have de ce que peut être une expérience pliable.

Sur une note plus positive, la fermeture du smartphone après l’avoir utilisé déplié est douce et facile, et semble satisfaisante, car elle se termine par un rassurant clic magnétique.

Nous avons deux grilles de haut-parleurs stéréo, une sur les côtés supérieur et inférieur du Z Fold 4, plus un port de charge USB Type-C sur ce dernier. Sur les côtés, nous avons les touches de volume, et une touche d’alimentation avec un capteur d’empreintes digitales intégré. En effet, il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales à l’écran ici.

Pas d’emplacement pour le S Pen

Pour ceux qui l’espéraient, il n’y a malheureusement pas d’emplacement pour le stylet S Pen non plus, et vous n’en recevez pas non plus dans la boîte. Mais Samsung vend un étui pour le Galaxy Z Fold 4 avec un emplacement pour le stylet S Pen, ce qui pourrait s’avérer pratique, si vous prévoyez d’utiliser le stylet quotidiennement.

Les options de couleur pour le Z Fold 4 s’appellent Noir, Anthracite, Ivoire et Bordeaux, cette dernière étant exclusive à Samsung.com. Les nouvelles couleurs sont très jolies en vrai, l’anthracite en particulier se distingue par sa grande classe, et Samsung a mentionné que des étuis dans les mêmes couleurs seront également disponibles à la vente.

Galaxy Z Fold 4 : écrans

Commençons par le petit écran extérieur (alias « écran de couverture »), avant de déplier cette bête. Nous avons un grand écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces capable d’une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Qu’est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie que Samsung n’a pas lésiné sur l’écran extérieur — il est super fluide, et le fait qu’il s’agisse d’une dalle AMOLED signifie des noirs profonds, des couleurs vibrantes, et une expérience généralement belle lors de son utilisation.

Et à quoi peut servir l’écran de couverture ? Pour l’essentiel, tout : répondre à des appels, répondre à des SMS, naviguer sur les réseaux sociaux — tout ce pour quoi vous ne prendriez pas la peine de déplier le téléphone. Bien sûr, l’écran reste assez haut et pas très large, mais je ne dirais pas qu’il est encombré. L’utilisation du clavier à l’écran n’est pas un problème, et encore une fois, il est suffisamment grand pour la plupart des tâches que vous pourriez vouloir effectuer sans déplier le Z Fold 4.

Mais maintenant, faisons exactement cela et déplions-le, révélant son magnifique et grand écran flexible de 7,6 pouces. Encore une fois, il s’agit d’un écran Dynamic AMOLED, offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Regarder des vidéos et des films sur YouTube, jouer, faire défiler les réseaux sociaux ou naviguer sur le Web sur cet écran est une joie absolue. Je ne saurais trop insister sur le fait que c’est génial de sortir un smartphone de sa poche et de le transformer en une tablette carrée avec un grand écran.

Ce dernier est d’ailleurs très agréable à tenir, surtout par rapport à une tablette, grâce à sa taille et son poids réduits et à son format carré.

Une pliure que l’on remarque puis que l’on oubli

Mais parlons du tactile de l’écran. L’écran flexible du Z Fold 4 semble toujours un peu plus mou qu’un écran en verre traditionnel, comme nous pouvions nous y attendre, mais cela vaut tout de même la peine de le noter. Il prend en charge deux stylets S Pen (le S Pen Fold Edition et le S Pen Pro), il est donc évident qu’il ne se rayera pas facilement, par exemple sous vos ongles. Vous pouvez appuyer dessus et le pousser assez fort sans problème.

Il y a un « protecteur d’écran » visible appliqué à l’écran, avec des coins qui n’atteignent pas complètement les bords de l’écran (il n’est même pas parfaitement centré), et comme nous l’avons vu avec les précédents modèles il ne faut pas le retirer. C’est donc juste une partie de l’écran. Il s’agit là de détails mineurs dont il faut être conscient, mais qui n’affectent en rien l’expérience, car on s’y habitue et on ne les remarque même plus après un certain temps.

Ce que je remarque toujours, c’est ce pli au milieu de l’écran pliable. Il est visible lorsque la lumière frappe l’écran, et il est définitivement palpable. Encore une fois, est-ce un gros problème, ou juste un petit prix à payer pour utiliser un smartphone pliable de pointe ? Honnêtement, le pli ne me dérange pas, mais je ne peux m’empêcher de remarquer que certains concurrents de Samsung, notamment OPPO avec son Find N pliable, ont réussi à supprimer complètement le pli.

Galaxy Z Fold 4 : performances

Le Z Fold 4 est aussi fluide que le suggèrent ses spécifications phares. Encore une fois, nous avons le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 à l’intérieur, ainsi que 12 Go de RAM, qui semblent être suffisants pour un multitâche sans ralentissement. Si vous êtes un joueur, pour qui ce smartphone est parfait, vous serez heureux d’apprendre que même les jeux 3D gourmands en ressources fonctionnent bien avec les paramètres les plus élevés, et puisque nous avons un écran AMOLED à 120 Hz et deux haut-parleurs stéréo, ces jeux auront l’air beau, avec un son parfait également.

Avec un écran aussi grand et aussi beau, vous avez certainement envie d’un bon système audio. Après tout, regarder des films ou jouer à des jeux vidéo aurait beaucoup moins d’impact sans de solides haut-parleurs stéréo.

Et je suis heureux de dire que Samsung a fourni une bonne expérience audio, même si elle n’a pas été sensiblement améliorée par rapport à l’année dernière. Nous avons deux haut-parleurs stéréo, un de chaque côté du smartphone (lorsqu’il est tenu en position paysage). Les sons et la musique peuvent être raisonnablement forts et restent clairs même à un volume maximal, et, bien sûr, il y a un effet stéréo large et vrai grâce à l’emplacement des haut-parleurs.

Malheureusement, nous n’obtenons pas de basses percutantes, mais les haut-parleurs produisent néanmoins des basses satisfaisantes. Ainsi, vos vidéos et films YouTube auront un son au moins aussi bon que sur une tablette Android premium, si ce n’est meilleur.

En ce qui concerne l’haptique, bien que le Galaxy Z Fold 4 soit un gros smartphone, vous ressentez de bons et rassurants tapotements lorsque vous tapez sur le clavier virtuel. Le retour haptique n’est pas creux comme sur certains smartphones, il n’est pas déséquilibré (par exemple, il ne provient que d’une moitié du smartphone) et il n’est pas faible non plus.

Galaxy Z Fold 4 : logiciel

C’est là que les choses deviennent amusantes. Pour moi, le Galaxy Z Fold 4 est avant tout un smartphone destiné au multitâche et aux passionnés de technologie qui souhaitent tirer le meilleur parti d’un seul appareil. Et Samsung y a pensé, en nous offrant toutes les fonctionnalités dont nous pourrions avoir besoin.

Le Z Fold 4 est livré avec Android 12 L et OneUI 4.1.1, et au premier coup d’œil, vous obtenez une expérience Android/OneUI assez normale. Nous avons un écran d’accueil familier avec des icônes d’applications et des widgets, mais ouvrez une application comme Chrome et vous remarquerez qu’une barre des tâches fixe apparaît maintenant.

Cette petite barre des tâches pratique est dotée d’un bouton de démarrage analogue à celui de Windows pour accéder à toutes vos applications à tout moment. Elle contient également vos applications préférées et récemment utilisées, ainsi que les touches de navigation (accueil, retour, applications récentes).

Il est très utile d’avoir cette barre des tâches fixe sur un grand smartphone, pour passer rapidement d’une application à l’autre ou en faire glisser une sur l’application en cours, pour ouvrir les deux en même temps en écran partagé. Vous pouvez même faire glisser une troisième application pour en faire tourner trois sur l’écran.

Ou si vous êtes gourmand, vous pouvez même faire glisser d’autres applications sur ces trois-là, qui commenceront à s’ouvrir dans des fenêtres pop-up ! L’expérience multitâche sur le Galaxy Z Fold 4 est absolument de premier ordre, et fait honte à la plupart des autres smartphones, et même aux tablettes comme l’iPad Pro. Samsung n’a pas lésiné sur les fonctionnalités pour les utilisateurs expérimentés.

Enfin une expérience digne d’un smartphone pliable !

Mais vous ne devez pas vous arrêter là. Votre Galaxy Z Fold 4 n’est pas seulement votre smartphone et votre tablette en un seul appareil ; il peut même être votre PC, en quelque sorte. Vous pouvez le connecter sans fil à votre PC Windows ou à un écran externe en activant la fonction Samsung DeX, qui n’est qu’à une touche… Et vous obtiendrez un véritable mode bureau Android !

L’interface de votre Z Fold 4 passera de Android standard à quelque chose qui ressemble à macOS, Chrome OS ou Windows, avec son propre bureau, des icônes d’applications et une barre des tâches. Les applications s’ouvriront dans des fenêtres entièrement redimensionnables. Et ce n’est pas tout, ces fenêtres peuvent être accrochées aux coins de l’écran pour un multitâche rapide et facile, tout comme sur Windows 11.

Encore une fois, je suis très impressionné par toutes les fonctionnalités étonnantes que Samsung offre avec le Z Fold 4, et je dirais que c’est le meilleur smartphone de ce type à ce jour, et de loin. Aucune fonctionnalité ne semble avoir été pensée après coup, tout est intuitif et soigné.

Et n’oublions pas que si vous souhaitez utiliser un stylet avec votre Z Fold 4, vous disposez également de fonctions spécifiques, comme les raccourcis spécifiques au S Pen et, si vous avez le S Pen Pro, les Air Gestures. N’oubliez pas d’acheter soit ce S Pen, soit le S Pen Fold Edition.

Quoi qu’il en soit, l’expérience Android puissante et riche en fonctionnalités de Samsung est tout aussi impressionnante et constitue une raison d’acheter ce smartphone, tout comme son design pliable unique. Ce sont les fonctionnalités logicielles qui font du Z Fold 4 le roi des smartphones pliables.

Galaxy Z Fold 4 : caméras

Le module caméra principal du Galaxy Z Fold 4 est pratiquement identique à celui de son prédécesseur : il s’agit d’un module vertical, contenant trois caméras et un flash. Mais ce qui a changé, ce sont ces caméras, qui sont maintenant presque identiques à celles du Galaxy S22.

Il y a un capteur photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS), un capteur ultra large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec OIS et le zoom optique 3 X. Combiné au zoom numérique, le zoom sur le Z Fold 4 monte jusqu’à 30x (12x en mode vidéo), et les résultats sont en fait assez bons. Il n’y a pas de perte de qualité au zoom 3x puisqu’il s’agit d’un zoom optique, et bien qu’il y en ait une au zoom numérique 30x, les détails de l’image sont toujours bien distincts.

Pour ce qui est de l’aspect général des photos prises par le capteur photo grand et très grand-angle, comme vous pouvez le constater dans les exemples, il est plutôt bon.

J’ai fais tourner l’appareil Z Fold 4 par de belles journées ensoleillées, en prenant des photos dans un éclairage parfait, et les résultats sont parfaits. Les ciels lumineux sont superbes, les nuages sont détaillés et leurs couleurs sont correctes, sans surexposition. Les détails des personnes, des bâtiments et de la végétation que j’ai capturés sont nets et clairs, les couleurs sont précises.

Comme je l’ai mentionné précédemment, le Galaxy Z Fold 4 possède deux écrans, et donc deux caméras frontales, une pour chaque écran. La caméra frontale de l’écran de couverture est une caméra standard de 10 mégapixels.

La caméra de l’écran pliable, en revanche, est une caméra de 4 mégapixels sous l’écran, que vous pouvez certainement repérer si vous la cherchez, car elle est surmontée d’un réseau de pixels moins denses à travers lesquels elle capture les détails. Mais voit-il bien à travers ces pixels, ou non ? Eh bien, parfois, dans les scènes lumineuses, il y a un effet de bande de couleur visible sur les selfies pris avec elle, de sorte qu’elle ne voit pas parfaitement bien à travers les pixels pour le moment. Je ne sais pas combien d’entre vous prendront des selfies avec la caméra située sous l’écran, mais vous ferez certainement mieux d’utiliser la caméra frontale plus traditionnelle (dans sa forme et ses résultats) située sur l’écran de couverture. Au fait, notez que bien que le réseau de pixels moins denses au-dessus de la caméra sous l’écran soit visible si vous le cherchez, en utilisation normale, votre cerveau l’oublie complètement, tout comme le pli.

Parfait pour la vidéo !

Concernant les photos de nuit, celles-ci sont à peu près équivalentes à ce que vous obtiendriez d’un flagship de base moderne, en particulier le S22. Même en prenant des photos dans le noir complet, vous obtiendrez des détails et des couleurs raisonnables, et pour les selfies — l’écran éclaire votre visage comme le ferait un flash.

Il est temps de passer à la qualité vidéo. L’une des nombreuses caractéristiques du Z Fold 4 est le fait que vous pouvez le déplier à moitié, en pointant la caméra à moitié vers votre visage, et obtenir essentiellement une expérience d’appel vidéo mains libres. Ce smartphone est techniquement son propre support de caméra. Et évidemment, vous avez le choix entre deux jeux de caméras selfie, ou vous pouvez pointer les caméras principales sur vous-même pour obtenir la meilleure qualité d’appel vidéo.

Galaxy Z Fold 4 : autonomie

Comme je l’ai mentionné précédemment, pour sa taille, le Galaxy Z Fold 4 possède une batterie apparemment assez petite de 4 400 mAh, répartie entre deux cellules, une de chaque côté du smartphone. Mais ne vous y trompez pas : ce smartphone n’est pas un mauvais élève en matière d’autonomie.

En termes de charge, le Z Fold 4 est livré avec une prise en charge de la charge filaire de 25 W, qui peut fournir une charge de 50 % en environ 30 minutes, avec un adaptateur Samsung de 25 W compatible. Samsung ne vous donne pas un chargeur dans la boîte, soit dit en passant, vous devrez donc en obtenir un séparément.

Dans mes tests, il faut un peu plus d’une heure pour changer complètement le smartphone de 0 à 100 % — 73 minutes pour être précis. Nous avons également une charge sans fil de 10 W, ce qui est pratique, et agréable à voir sur un smartphone pliable en général.

Galaxy Z Fold 4 : verdict

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 4 est sans doute le meilleur smartphone pour les passionnés de technologie, qui veulent tout faire avec un seul appareil. C’est un smartphone, une tablette, et il peut même agir comme un PC de bureau !

Avec de nombreuses fonctionnalités étonnantes et bien pensées, telles que le multitâche en écran partagé et en fenêtre, une barre des tâches fixe, Samsung DeX et la prise en charge du stylet, le Z Fold 4 vous permet de faire tout ce que vous avez toujours voulu faire avec Android. Et même si vous voulez simplement regarder des vidéos et des films, ou jouer sur quelque chose qui est grand, mais plus confortable dans les mains qu’une tablette — le Z Fold 4 est toujours une excellente option à considérer.

Cependant, si vous n’êtes pas un fervent amateur de technologie ou si vous avez déjà un Z Fold 3, dépenser 1 800 euros ou plus pour ce smartphone ne vaut peut-être pas la peine.