OPPO dévoilera des innovations technologiques révolutionnaires au MWC 2023

OPPO a annoncé aujourd’hui sa participation au Mobile World Congress (MWC) 2023, qui se tiendra à Barcelone du 27 février au 2 mars. Exposant sous le thème « Inspirer pour croire », OPPO présentera une sélection d’appareils phares, dont le OPPO Find N2 Flip, de nouveaux produits de connectivité et la technologie IoT, ainsi que ses dernières percées en matière de R&D dans les domaines de la technologie des puces, de la santé connectée, de la réalité augmentée et de la charge rapide. OPPO partagera également les détails de ses progrès vers les objectifs mondiaux de durabilité et ses plans pour continuer sur cette lancée.

OPPO présentera au MWC sa vaste exploration de la vie intelligente, avec des produits couvrant le divertissement intelligent, la productivité intelligente, l’apprentissage intelligent et la santé intelligente. Des produits tels que le smartphone pliable phare, OPPO Find N2 Flip, et la nouvelle génération de lunettes connectées de réalité assistée, OPPO Air Glass 2, pourront être expérimentés, tandis que la deuxième puce MariSilicon Y développée par OPPO et le concept de moniteur de santé familial OHealth H1 pourront également être explorés plus en avant. D’autres innovations liées à la recharge rapide et à une gamme de technologies de télécommunications et de connectivité souligneront également l’étendue de l’expertise d’OPPO et sa foi dans le potentiel des technologies intelligentes pour améliorer la vie quotidienne des gens.