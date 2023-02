Pas de OnePlus 11 Pro ! OnePlus met fin à sa gamme de smartphones « Pro »

Surtout lorsque l’appareil qui commence cette nouvelle tendance dispose du chipset Snapdragon 8 Gen 2 incroyablement puissant et possède l’une des fiches techniques les plus impressionnantes parmi tous les smartphones Android sur le marché aujourd’hui. En bref, le OnePlus 11 n’a pas besoin du « Pro » pour être un véritable flagship .

Cette initiative a permis de réduire considérablement l’écart, pour la première fois, entre les smartphones OnePlus « Pro » et ceux qui ne le sont pas. Traditionnellement, avant 2022, OnePlus sortait deux smartphones simultanément, la version « Pro » ayant un net avantage avec son écran supérieur, sa qualité de construction et sa pléthore de fonctionnalités supplémentaires.

Février s’annonce comme l’un des plus gros mois pour Android cette année. Nous avons eu droit non pas à un, mais à deux lancements majeurs de produits phares en l’espace de 10 jours. La semaine dernière, Samsung a dévoilé sa gamme Galaxy S23 , tandis qu’hier marque les débuts internationaux officiels du OnePlus 11 .