OnePlus tease son tout premier smartphone pliable, qui sera disponible au troisième trimestre 2023

OnePlus a mis le paquet avec une flopée de produits, notamment le OnePlus 11, sa première tablette OnePlus Pad, son premier clavier, et plus encore hier. Et il semble que ce soit le moment pour une autre première pour OnePlus, car OnePlus a également teasé son smartphone pliable lors de l’événement Cloud 11 d’hier.

A la fin de l’événement, Navnit Nakra, de OnePlus, a parlé d’une nouvelle offre excitante, qui arrivera bientôt. Et d’après le léger aperçu (horodatage : 1:52:40) que nous avons obtenu, il s’agira du premier smartphone pliable de la société. Il est confirmé que le smartphone pliable arrivera au troisième trimestre 2023, mais aucun détail précis n’a été révélé pour l’instant.

Et bien que la société n’ait rien révélé de trop substantiel, nous avons déjà eu quelques rumeurs. Il est suggéré que OnePlus lancera deux smartphone pliables, se pliant à la fois dans les modes vertical et horizontal. Une récente rumeur a laissé entendre que les noms seraient le OnePlus V Fold et le OnePlus V Flip.

OnePlus V Fold

OnePlus V Flip

monikers have already been trademarked by the brand.

The internal testing of (at least) one of these has begun in several regions, including Europe, as per my source.#OnePlus #OnePlusVFold #OnePlusVFlip pic.twitter.com/f3jMgoQ89x — Mukul Sharma (@stufflistings) January 29, 2023

Nous ne savons pas ce que ces deux smartphones pliables apporteront mais ils pourraient être analogues au OPPO Find N2 et au récent Find N2 Flip pour s’attaquer aux modèles Samsung Galaxy Fold et Flip. Ainsi, attendez-vous à des écrans à haute fréquence de rafraîchissement, des chipsets et des caméras haut de gamme, et plusieurs nouvelles optimisations logicielles centrées sur les smartphones pliables. Le prix pourrait être plus élevé, mais il serait trop tôt pour se prononcer sur la façon dont OnePlus prévoit de s’engager sur la voie du pliable.

Puisque le teaser vient de tomber, nous nous attendons à ce que d’autres détails (officiels et non officiels) arrivent jusqu’à ce que l’appareil soit sous le feu des projecteurs.