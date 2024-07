Bing intègre l’IA générative pour des réponses de recherche plus détaillées

Le moteur de recherche de Microsoft, Bing, propose désormais des réponses plus détaillées, générées par l’IA, à vos requêtes de recherche — en gros, sa version des aperçus de l’IA de Google, mais en mieux. Au lieu des blocs de texte générés par Google, qui suggèrent aux gens d’ajouter de la colle non toxique à leurs pizzas, Bing prévoit de présenter des informations sur mesure, y compris des liens vers des sources et des lectures complémentaires.

Vous verrez toujours les résultats de recherche habituels plus bas dans la page, mais Bing donne désormais la priorité à la recherche générative afin que vous puissiez en savoir plus sur votre requête immédiatement.

En février 2023, Bing a commencé à afficher les réponses de Bing Chat en haut des résultats de certaines recherches sur le Web, mais aujourd’hui, Microsoft a combiné l’IA générative et les petits et grands modèles de langage (LLM et SLM) avec sa page de résultats de recherche habituelle. Cela signifie que lorsque vous tapez une requête, le moteur de recherche affiche souvent un ensemble de résultats générés par l’IA qui offre plus qu’une simple réponse.

Par exemple, la recherche « Qu’est-ce que le véganisme ? » renvoie une série de sections contenant des détails sur l’histoire, le régime alimentaire et d’autres aspects du véganisme.

Les LLM fournissent le framework permettant à Bing et à d’autres chatbots, tels que Google Gemini et ChatGPT, de traiter les demandes et de fournir des réponses complexes formées à partir de grandes quantités de données et de paramètres. D’autres types de LLM existent pour générer des images basées sur des prompts, en utilisant une approche multimodale pour fournir une image basée sur des pixels en réponse à une requête basée sur du texte. Les SLM, quant à eux, sont une subdivision plus spécialisée d’un domaine plus large. Dans le cas de Bing, les LLM et SLM permettent au moteur de recherche de traiter la requête, de parcourir des millions de sources d’information, de faire correspondre ses résultats à la requête et de produire des résultats de recherche détaillés dans une présentation conviviale qui vous permet de consulter de nombreuses informations en un instant.

Une expérience de recherche Bing affinée

Microsoft indique qu’elle a également affiné ses méthodes pour améliorer la précision, car les produits d’IA générative sont encore sujets à des erreurs. Étant donné qu’ils ne peuvent toujours pas « penser » comme un être humain, il s’agit d’un défaut inévitable, comme nous l’avons déjà vu avec la recherche par IA générative de Google qui a dit aux gens de manger de la colle.

Un exemple tiré du blog montre la requête « combien de temps peuvent vivre les éléphants », et les résultats générés par l’IA commencent par la réponse suivante en gros caractères : « Jusqu’à 70 ans à l’état sauvage et 88 ans en captivité ». Un lien vers la source figure à côté, ainsi que d’autres extraits de la même page Web. La page se divise ensuite en sections connexes telles que « les facteurs qui influencent la durée de vie » et « les plus vieux éléphants connus ». Enfin, en haut à gauche, un index présente tous les sujets abordés.

Tout cela est présenté sur le côté gauche de la page Web, tandis que le côté droit est consacré aux résultats de recherche traditionnels. Ce qui est passionnant, c’est la possibilité d’obtenir instantanément la réponse exacte à votre requête sans même avoir à cliquer sur quoi que ce soit.

Le géant de la technologie a également abordé la question des utilisateurs qui n’ont pas besoin de cliquer sur les liens des sites Web, un outil essentiel pour les entreprises qui génèrent des revenus à partir des visites sur leurs sites. Les premières données indiquent que cette expérience maintient le nombre de clics vers les sites Web et soutient un écosystème Web sain, car les utilisateurs peuvent toujours cliquer sur les liens dans les résultats de recherche générés par l’IA pour lire plus d’informations.

Un déploiement progressif pour les utilisateurs de Bing

Il s’agit d’une « première vue » de cette nouvelle recherche générative, qui ne fonctionne donc pour l’instant qu’avec « un petit pourcentage des requêtes des utilisateurs ». Microsoft déploie progressivement cette nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de Bing, en tenant compte de leurs commentaires et en améliorant ses fonctions au cours du processus. Ensuite, lorsque Microsoft sera convaincue que les résultats générés par l’IA de Bing « créent une excellente expérience », l’entreprise les rendra disponibles à plus grande échelle.

Si vous tentez l’expérience, vous pouvez cliquer sur les icônes « pouce en l’air » ou « pouce en bas » au bas des résultats de l’IA pour aider Microsoft à tirer des enseignements de votre expérience. Par ailleurs, vous pouvez toujours faire défiler les résultats de recherche habituels en dessous de cette nouvelle fonctionnalité, ce qui est bon à savoir si vous préférez les méthodes plus traditionnelles d’utilisation d’un moteur de recherche.