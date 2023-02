Tout ce que Samsung a annoncé à son Unpacked 2023 : Galaxy S23, Galaxy Book 3, et plus encore

Samsung a organisé son premier événement Unpacked pour 2023, au cours duquel la société a lancé les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Parallèlement à cela, Samsung a renforcé son écosystème en mettant à jour son concurrent de la gamme MacBook, la gamme Galaxy Book.

Il y a beaucoup de choses à dire, et rien ici ne sera bon marché. Bien que Samsung ait réussi à se frayer un chemin jusqu’au sommet du marché Android en proposant des smartphones bon marché, les appareils qui font la une de l’actualité sont souvent les plus chers — et les plus innovants — de la société.

Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra est le produit phare ici et il a tout ce qu’il y a de plus grand. L’écran le plus grand et le plus lumineux, le plus grand capteur photo que Samsung ait utilisé jusqu’à présent, la plus grande capacité de stockage et la plus grande batterie. C’est le smartphone Ultra, alors attendez-vous à des choses ultra et des prix ultra.

Le Galaxy S23 Ultra est équipé d’un écran Quad HD de 6,8 pouces. Il s’agit d’un écran AMOLED, comme tous les flagships Samsung, et il est équipé d’un support de rafraîchissement variable de 120 Hz. Sur le plan du design, ce grand écran est logé dans un châssis qui ressemble beaucoup à celui du S22 Ultra. Samsung ne réinvente pas la roue ici. Le S22 Ultra avait l’air bien, alors pourquoi ne pas faire de même avec le S23 Ultra, après tout ?

Les caméras ont été considérablement améliorées. Enfin, le capteur photo principal. Les autres caméras conservent la même résolution de 10 mégapixels que l’année dernière, la caméra ultra-large étant un capteur photo de 12 mégapixels. Ce que Samsung fait ici, c’est ajouter un nouvel objectif de caméra de 200 mégapixels. Vous serez en mesure d’obtenir beaucoup de détails dans vos photos grâce au suréchantillonnage et de prendre des images de 200 mégapixels si vous le souhaitez. Plus de pixels signifie plus de données, et le S23 Ultra sera le meilleur smartphone de Samsung pour recueillir des données d’imagerie. Samsung propose également d’autres fonctions pour accompagner ce nouveau capteur photo, notamment un mode nuit appelé Nightography, des photos à très haute résolution et des vidéos 8K grâce au nouveau capteur, etc.

Tout cela est alimenté par le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2 que Qualcomm vient de lancer. Avec la mémoire vive de 8 Go (elle passe à 12 Go si vous achetez les modèles 512 Go ou 1 To) qui l’accompagne, le smartphone restera performant pendant les quatre années de support offertes par Samsung (cinq pour les mises à jour de sécurité). Une grande batterie de 5 000 mAh avec un support de la recharge rapide, avec ou sans fil, complète le S23 Ultra.

Le Galaxy S23 Ultra est disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 1 419 euros. Il est disponible en noir, crème, vert et lavande — ou en graphite, lime, bleu ciel et rouge.

Galaxy S23 et S23+

Les Galaxy S23 et S23+ sont les produits phares de Samsung. Abandonnez tous vos rêves d’images en super haute résolution, d’écrans Quad HD, de gros capteurs et d’un S Pen. Si vous vouliez des fonctionnalités Ultra, vous payez des prix Ultra.

Les S23 et S23+ sont des mises à jour mineures des S22 et S22+ de l’année dernière. Cela signifie que vous obtenez un écran confortable et compact de 6,1 pouces sur le S23 et un écran plus spacieux de 6,6 pouces sur le Plus. Hormis la batterie, les deux appareils ont un certain nombre de caractéristiques communes. Le S23+ est en fait un modèle plus grand du S23 pour ceux qui veulent le S23 mais ne veulent pas payer le prix du S23 Ultra (et ils sont peut-être moins nombreux qu’on ne le pense).

En ce qui concerne les spécifications, le S23 et le S23+ sont équipés de la même configuration de caméra que l’année dernière. Il y a un capteur photo principal de 50 mégapixels associé à un capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Cette caméra de 50 mégapixels fonctionne beaucoup comme ceux de 200 mégapixels du S23 Ultra, donc la plupart du temps, vos photos devraient être analogues. Le principal problème ici est pour ceux qui utilisent des photos RAW, ce qui fait que le S23 Ultra a un plafond beaucoup plus élevé que le S23 et le S23+.

Pour conclure, le S23 est équipé d’une batterie de 3 900 mAh à chargement rapide, tandis que le S23+ est équipé d’une charge encore plus rapide et d’une batterie plus grande. Le S23 standard est doté d’une capacité de stockage de 128 Go, tandis que le S23+ dispose d’une capacité de stockage de base de 256 Go.

Les Galaxy S23 et S23+ peuvent être précommandés dès aujourd’hui respectivement au prix de 959 et 1 219 euros, et sont tous deux disponibles en noir, crème, vert et lavande.

Mise à jour de One UI 5.1

La série Galaxy S23 sera livrée avec One UI 5.1 d’emblée, tandis que certains téléphones Galaxy recevront le logiciel avec une mise à jour à une date ultérieure. Bien que One UI 5.1 soit loin d’être une mise à jour majeure, elle ajoute quelques fonctions de productivité comme la collaboration dans Galaxy Notes pendant un appel dans Google Meet, ainsi que Bixby Text Call, qui convertit les appels téléphoniques en texte.

Galaxy Book 3 Pro 360 et Galaxy Book 3 Ultra

Enfin, Samsung lance également trois nouveaux ordinateurs portables sur le marché aujourd’hui. Il s’agit du Galaxy Book 3 Pro, du Galaxy Book 3 Pro 360 convertible, et du Galaxy Book 3 Ultra – son premier ordinateur portable à porter la marque Ultra. Les nouveaux Galaxy Book sont la tentative de la société de concurrencer le Macbook Pro. Ce sont tous des appareils impressionnants et puissants. Tous sont équipés de processeurs Intel de 13e génération (le Ultra passant au Core i9), tous prennent en charge jusqu’à 32 Go de RAM, tous sont dotés d’écrans AMOLED, etc.

Avec ces ordinateurs portables, Samsung propose une variété de fonctionnalités destinées à différents utilisateurs. Le Book 3 Pro, par exemple, est le Galaxy Book standard que la plupart des gens peuvent se permettre. En tant que tel, il est disponible en deux tailles — un modèle de 14 pouces et un autre de 16 pouces. Le Book 3 Pro 360 est un appareil de style convertible avec prise en charge du S Pen qui s’adresse aux artistes, tandis que le Book 3 Ultra est un appareil pour les utilisateurs intensifs conçu pour ceux qui ont besoin d’autant de puissance et de surface que possible.

Il est indéniable que la raison principale de ces ordinateurs portables est de fournir un concurrent au MacBook et de développer l’écosystème Samsung. Entre les efforts de Google et de Microsoft, il y a beaucoup d’interconnexion quand il s’agit de Windows et d’Android. Samsung peut aller plus loin sur ses propres appareils avec des choses comme un appairage amélioré et une conception One UI cohérente. Ce n’est pas tout à fait Apple, mais ce n’est pas très loin derrière.

Le Galaxy Book 3 sera disponible en précommande dès aujourd’hui. Le Book 3 Pro sera le moins cher, avec un prix de 1 999 euros, tandis que le Book 3 Pro 360 et le Book 3 Ultra seront respectivement disponibles à 2 099 et 3 499 euros.

