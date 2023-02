Voici le OnePlus 11 avec son Snapdragon 8 Gen 2 et ses caméras Hasselblad à 849 euros

Initialement lancé en Chine le mois dernier, le OnePlus 11 a fait ses débuts mondiaux ainsi qu’en France lors de l’événement Cloud 11. Ce smartphone phare apporte le dernier SoC de la série Snapdragon 8, des caméras Hasselblad nouvelles et améliorées, et une charge encore plus rapide. La plupart d’entre nous connaissent déjà les spécifications du OnePlus 11, alors regardons d’abord le prix et récapitulons ensuite toutes ses caractéristiques.

Le prix du OnePlus 11 a été fixé à 849 euros en France et il est disponible en deux couleurs : Titan Black et Eternal Green. Voici les prix des deux variantes du OnePlus 11 :

8 Go de RAM LPDDR5X + 128 Go de stockage UFS 3.1 : 849 euros

16 Go de RAM LPDDR5X + 256 Go de stockage UFS 4.0 : 919 euros

Contrairement à la variante chinoise, qui démarrait avec une configuration 12 Go de RAM + 256 Go de stockage, OnePlus amoindrit les spécifications pour le rendre plus abordable. Le OnePlus 11 commence avec une configuration inférieure de 8 Go + 128 Go en France. Pour les précommandes qui courent jusqu’au 16 février prochain, le premier s’accompagne des OnePlus Buds Pro 2 (d’une valeur de 179 euros) tandis que le second vous offre une enceinte Bluetooth de la marque Bang & Olufsen (d’une valeur de 299 euros).

Spécifications et caractéristiques

Une fois les prix connus, jetons un coup d’œil rapide aux spécifications du OnePlus 11. Ce smartphone s’appuie sur le design du OnePlus 10 Pro ; s’inspirant d’un trou noir. Il y a maintenant une bosse circulaire pour la caméra à l’arrière qui se fond dans le cadre en aluminium de l’appareil et porte la marque Hasselblad. Le panneau arrière (avec un verre Gorilla Glass 5) ressemble maintenant à un amalgame du OnePlus 7T et du 10 Pro.

La caméra circulaire ici comprend une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX890 et un support OIS. Il est associé à un objectif ultra-large de 48 mégapixels (Sony IMX581) avec une capacité de prise de vue macro et un téléobjectif de 32 mégapixels (Sony IMX709) avec un zoom optique jusqu’à 2x et numérique 20x.

Il s’agit de la troisième génération de l’ensemble d’appareils Hasselblad, où les caméras sont accompagnées d’un capteur d’identification des couleurs à 13 canaux accu-spectrum pour offrir une amélioration de 12 % de la précision des couleurs et des couleurs naturelles. En ce qui concerne les caractéristiques de la caméra, vous disposez d’un mode scène de nuit, d’un mode tilt-shift, d’une longue exposition, de vidéos jusqu’à 8K (à 24 fps), d’un mode portrait Hasselblad, d’un mode Hasselblad XPAN, et plus encore.

Pour ce qui est de l’avant, le OnePlus 11 est doté d’un superbe écran Samsung 2K+ AMOLED de 6,7 pouces. La société utilise un panneau Samsung LTPO 3.0 avec une résolution Quad HD+ (3 216 x 1 440 pixels), une prise en charge de la fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, le support Dolby Vision et une luminosité maximale de 1300 nits. L’écran est protégé par le verre Corning Gorilla Glass Victus. Mais ce n’est pas tout.

Une solution de refroidissement pour l’écran

La société se vante que le OnePlus 11 est le premier smartphone à inclure une solution de refroidissement pour l’écran, une source de chaleur importante. Oui, dans le système de dissipation de chaleur à trois couches, vous obtenez une couche de graphène cristallin dédiée à l’écran. Vous disposez également d’une chambre à vapeur de 3 685 mm² et d’une couche de graphène de 5 673 mm² sur le cadre intermédiaire.

Sous le capot, ce flagship est propulsé par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 qui prend en charge jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 4.0. Il y a également une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 100 W. OnePlus se vante que vous pouvez charger complètement votre smartphone en environ 25 minutes. Enfin, le OnePlus 11 fonctionne sous OxygenOS 13 basé sur Android 13 et recevra quatre mises à jour majeures de l’OS et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Lors de cet événement de lancement, la société chinoise a également dévoilé la OnePlus Pad, les OnePlus Buds 2 Pro, et son tout premier clavier OnePlus.