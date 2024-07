One UI 7 : Pas de Dynamic Island mais des nouveautés intéressantes

Samsung se prépare à lancer sa mise à jour logicielle tant attendue, One UI 7, avec une phase d’inscription qui pourrait débuter dès le 29 juillet. Récemment, des fuites laissaient entendre qu’une fonctionnalité analogue à la Dynamic Island d’Apple pourrait voir le jour, mais il semble que ce ne soit pas le cas.

Un post de Chun Bhai sur X, affirmant avoir accès aux premières versions de One UI 7, avait initialement suscité des spéculations sur une fonctionnalité semblable à la Dynamic Island. Cependant, Ice Universe, une autre source bien connue de la communauté Samsung, a démenti ces rumeurs.

Selon Ice Universe, ce que Chun Bhai a vu n’était en réalité qu’une « icône ellipse » dans la barre d’état, conçue pour les notifications, et non une véritable Dynamic Island. Cette icône ellipse n’est pas un concept nouveau, puisque One UI 6 présentait déjà une icône similaire pour les informations d’appel en cours.

Néanmoins, One UI 7 devrait étendre la fonctionnalité de cette icône, permettant d’afficher des données temporelles pour diverses applications.

Une fonctionnalité améliorée, mais limitée

La portée du support des applications pour cette nouvelle icône ellipse reste incertaine, et il est possible qu’elle ne fonctionne qu’avec les applications propres à Samsung. De plus, l’icône pourrait ne pas offrir une interactivité étendue, permettant seulement aux utilisateurs de lancer l’application correspondante en tapant dessus.

Bien que cela ne soit pas la Dynamic Island que certains utilisateurs espéraient (ou redoutaient), l’icône ellipse améliorée de One UI 7 pourrait néanmoins s’avérer être un ajout utile. Elle pourrait offrir un moyen plus visuellement attrayant d’afficher les notifications temporelles et améliorer le multitâche en fournissant un accès rapide aux applications pertinentes.

D’autres améliorations à venir dans One UI 7

La mise à jour One UI 7 devrait apporter une variété d’autres changements et améliorations à l’expérience mobile de Samsung. Avec l’approche de la phase d’inscription, les utilisateurs peuvent s’attendre à la révélation de plus de détails et de fonctionnalités. Pour l’instant, il est clair que la Dynamic Island restera une exclusivité des iPhone, au moins pour le moment.

Samsung continue de développer et d’améliorer son interface utilisateur, cherchant à offrir des fonctionnalités nouvelles et améliorées à ses utilisateurs. Bien que la tant attendue fonctionnalité de type Dynamic Island ne soit pas au rendez-vous, l’icône ellipse améliorée pourrait tout de même apporter des avantages significatifs. La phase d’inscription pour One UI 7 débutera bientôt, promettant de dévoiler davantage de surprises et d’innovations. Restez connectés pour plus d’informations sur cette mise à jour majeure de Samsung.