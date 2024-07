Windows 11 : Les mises à jour avec point de contrôle réduisent la taille des téléchargements

Microsoft apporte de nouvelles modifications aux mises à jour de Windows dans Windows 11. Les nouvelles mises à jour cumulatives de Windows 11 avec point de contrôle devraient réduire le nombre de mises à jour volumineuses que les utilisateurs doivent télécharger.

Si vous n’êtes responsable que de la maintenance de quelques ordinateurs chez vous, ce changement ne vous affectera pas vraiment. Vous économiserez peut-être un peu de bande passante lorsque Microsoft diffusera de nouveaux correctifs, mais vous ne remarquerez peut-être même pas la différence.

En revanche, dans le cadre d’une entreprise, les mises à jour cumulatives avec point de contrôle semblent constituer une amélioration significative. Cela vaut également pour les sites disposant d’une bande passante limitée, où cela pourrait avoir un impact aussi important que l’introduction du paramètre d’optimisation de la livraison qui recherche des téléchargements sur d’autres PC du réseau local.

L’annonce de Microsoft précise que les nouvelles mises à jour fourniront « des différentiels incrémentiels plus petits contenant uniquement les changements survenus depuis la mise à jour cumulative du précédent point de contrôle ». Actuellement, les différences sont vérifiées par rapport à la version RTM de Windows, qui est probablement beaucoup plus ancienne et dont le code n’a pas été livré au cours des mois ou des années qui ont suivi sa publication.

Si vous utilisez déjà Windows 11 et que Windows Update fonctionne comme il se doit, vous n’aurez rien à faire pour profiter des mises à jour cumulatives des points de contrôle. Elles devraient arriver automatiquement avec la mise à jour Windows 11 24 h 2 dans le courant de l’année — ou dès maintenant, si vous utilisez le canal Dev.