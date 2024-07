Cyberattaques imminentes sur les JO de Paris 2024 : Menace Russe en vue

À l’approche de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, les organisateurs anticipent une vague de cyberattaques visant à perturber le bon déroulement de cet événement sportif de grande envergure. Des chercheurs ont déjà détecté les prémices de ces attaques, suspectant des hackers affiliés à la Russie, selon un rapport de Bloomberg publié jeudi.

Bien que la Russie soit officiellement interdite de participation aux Jeux de Paris en raison de l’invasion de l’Ukraine en 2022, un petit groupe d’athlètes russes devrait concourir sous le statut d’« Athlètes individuels neutres ». Cette situation suscite des inquiétudes quant à d’éventuelles représailles numériques.

Environ 500 entreprises, organisations et infrastructures ont été identifiées comme cruciales pour le bon fonctionnement des Jeux Olympiques de Paris. Pour faire face à cette menace, l’agence française de cybersécurité, l’ANSSI, collabore étroitement avec ces entités pour renforcer leurs systèmes de sécurité. De plus, l’ANSSI bénéficie de l’appui de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) des États-Unis, permettant un partage d’informations crucial pour protéger les Jeux contre toute intrusion cybernétique indésirable.

Cependant, le rapport de Bloomberg souligne les préoccupations des experts en cybersécurité concernant la résilience des « cibles molles » telles que les hôtels, les restaurants et autres installations de soutien aux Jeux d’été de Paris 2024, face aux cyberattaques.

Les récents incidents en France, vus comme des répétitions avant l’événement principal, amplifient ces inquiétudes. Par exemple, le compte sur les réseaux sociaux de la ministre des Sports a été piraté il y a quelques mois, et des fraudeurs ont lancé plusieurs sites de billetterie fictifs, désormais supprimés.

Paris 2024 : Se préparer au pire

L’histoire montre que les grands événements sportifs mondiaux sont souvent des cibles privilégiées pour les hackers. Lors des Jeux Olympiques d’hiver de 2018 en Corée du Sud, les cybercriminels ont réussi à paralyser le système de billetterie en ligne et le Wi-Fi du stade lors de la cérémonie d’ouverture.

Eric Greffier, directeur des affaires et de la technologie chez Cisco Systems France, partenaire officiel des Jeux de Paris 2024, admet que la préparation ne peut jamais être parfaite : « Personne ne peut prétendre être prêt à 100 %. Au mieux, vous êtes prêt à 99 % et vous devez chercher le 1 % où vous ne l’êtes pas. Vous savez ce que vous savez, et malheureusement, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas ».