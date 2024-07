Accueil » Nothing Phone (2a) Plus : Lancement imminent avec le SoC Dimensity 7350 Pro

Nothing Phone (2a) Plus : Lancement imminent avec le SoC Dimensity 7350 Pro

Nothing Phone (2a) Plus : Lancement imminent avec le SoC Dimensity 7350 Pro

Il y a quelques jours, Nothing a annoncé qu’elle sortirait une version légèrement améliorée de son smartphone le plus vendu, le Nothing Phone (2a) appelé le Phone (2a) Plus. Nous avons spéculé sur le fait qu’il pourrait être équipé d’un SoC amélioré et cela s’est avéré vrai puisque nous avons maintenant la confirmation que le Nothing Phone (2a) Plus sera effectivement équipé d’un nouveau SoC amélioré, le Dimensity 7350 Pro.

La page Flipkart du Nothing Phone (2a) Plus est désormais en ligne. Outre la date de lancement, que nous connaissons déjà (31 juillet), la page révèle que le Phone (2a) Plus sera équipé du SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro et de 12 Go de RAM.

La différence entre le Dimensity 7350 Pro et le 7200 Pro est une question qui va frapper l’esprit de beaucoup de gens.

Dimensity 7350 Pro vs 7200 Pro pour le Nothing Phone (2a) Plus

La principale différence réside dans la vitesse d’horloge des cœurs de performance. Les deux cœurs Cortex-A715 du Dimensity 7350 Pro sont cadencés à 200 MHz de plus que le 7200 Pro. Les deux processeurs sont fabriqués selon le procédé 4 nm de 2e génération de TSMC et sont des processeurs octa-core.

Sur le papier, le Dimensity 7350 devrait offrir de meilleures performances que le 7200. Mais il reste à voir quelles améliorations Nothing applique au Dimensity 7350 Pro puisqu’il est fabriqué en collaboration. Bien qu’il soit légèrement plus performant que le 7200 Pro, le 7350 Pro pourrait également être un peu plus économe en énergie.

Outre le processeur amélioré, le Phone (2a) Plus disposera de plus de mémoire vive que le Phone (2a). Les autres détails restent confidentiels. Mais comme le Phone (2a) Plus sera lancé ce mois-ci, les chances d’un rafraîchissement du design sont minces.

Quant au prix, nous n’avons aucune information à ce sujet. Il est encore trop tôt, mais on peut penser que le Phone (2a) Plus coûtera quelques euros de plus que le Phone (2a).