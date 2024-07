WhatsApp atteint 100 millions d’utilisateurs mensuels aux États-Unis : Une croissance inédite

Meta a récemment annoncé pour la première fois le nombre d’utilisateurs mensuels de WhatsApp aux États-Unis. Bien que l’application de messagerie ait connu une solide croissance ces dernières années, elle n’a toujours pas réussi à surpasser l’iMessage d’Apple en popularité.

Cependant, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a révélé sur son canal WhatsApp que l’application compte désormais 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis. Les États du Sud figurent parmi les marchés à la croissance la plus rapide du pays, avec plus de 10 millions d’utilisateurs au Texas. D’autres marchés en forte croissance incluent Los Angeles, New York, Miami et Seattle.

Selon Ashely O’Reily, porte-parole de WhatsApp, c’est la première fois que Meta révèle des données concernant les utilisateurs depuis l’acquisition de l’application de messagerie il y a 10 ans. Elle ajoute que cela « démontre comment la plateforme de messagerie, déjà la plus grande au monde, a connu une croissance énorme aux États-Unis ».

Ce jalon prouve que WhatsApp est la solution à la division des plateformes aux États-Unis. Peu importe si vous utilisez un iPhone ou un Android, les gens recherchent une messagerie privée et sécurisée qui fonctionne bien pour tout le monde, et c’est ce que WhatsApp offre de mieux.

Une concurrence féroce avec iMessage

WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, mais l’application de messagerie reste derrière iMessage d’Apple aux États-Unis. L’entreprise s’efforce d’apporter autant de nouvelles fonctionnalités que possible à son application, mais le temps semble jouer contre elle.

Apple a récemment annoncé qu’il commencerait à utiliser le protocole Rich Communication Services (RCS) pour permettre aux utilisateurs d’iPhone de continuer leurs conversations sans avoir à transférer les discussions de groupe sur WhatsApp. Cette évolution représente un défi de taille pour WhatsApp, qui doit intensifier ses efforts pour rester compétitive.

Un avenir prometteur malgré les défis

Malgré ces défis, ce jalon reste une étape importante pour WhatsApp, qui doit maintenant capitaliser sur cette réussite pour affronter les temps difficiles à venir. La capacité de l’application à offrir une messagerie privée et sécurisée, quelle que soit la plateforme utilisée, demeure un atout majeur. WhatsApp devra continuer à innover et à s’adapter pour maintenir et accroître sa base d’utilisateurs face à une concurrence toujours plus féroce.