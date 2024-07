Accueil » Google prépare Google One Lite : Une option d’abonnement plus abordable

Google prépare Google One Lite : Une option d’abonnement plus abordable

Google prépare Google One Lite : Une option d’abonnement plus abordable

Google semble préparer une nouvelle offre d’abonnement Google One plus abordable, provisoirement nommée « Google One Lite ». Cette potentielle nouvelle formule a été découverte dans le code de la dernière mise à jour de l’application Google Photos, suggérant une connexion étroite avec les services photo de Google.

Bien que les détails restent rares, le code indique que Google One Lite serait une option plus économique comparée aux plans actuels Basic, Premium, et AI Premium. Cela pourrait signifier que Google One Lite offrirait une capacité de stockage plus petite ou moins d’options de partage familial que le plan Basic actuel.

Voici les forfaits Google One actuellement disponibles et leurs fonctionnalités :

Gratuit : 15 Go de stockage

Standard : 200 Go de stockage pour Photos, Drive et Gmail. Partage familial jusqu’à 5 membres.

Premium : 2 To de stockage, tous les avantages du Standard, plus des outils d’édition supplémentaires pour Google Photos, des fonctionnalités premium pour Google Workspace et 10 % de cashback sur les achats Google Store.

AI Premium : 2 To de stockage, tous les avantages du Premium, plus l’accès aux fonctionnalités avancées de l’IA Gemini.

Réorganisation possible des plans Google One

Il y a également des spéculations selon lesquelles Google pourrait remanier toute sa structure tarifaire Google One, introduisant potentiellement de nouvelles fonctionnalités aux plans existants et positionnant Google One Lite comme l’option d’entrée de gamme. Cela pourrait signifier que Google One Lite conserverait le même prix et les mêmes avantages que le plan Standard actuel, tandis que les autres niveaux verraient une augmentation de prix ou des fonctionnalités supplémentaires.

Une autre possibilité est que Google One Lite pourrait être intégré à certains de ses prochains smartphones, comme le Pixel 9, afin d’inciter les utilisateurs à rejoindre l’écosystème Google One. Cela permettrait à Google d’offrir des avantages limités, tels que l’accès à de nouvelles fonctionnalités de Google Photos ou une petite quantité de stockage cloud, avec l’achat d’un nouvel appareil.

Spéculations et attentes

Il est important de noter que tout cela reste des spéculations basées sur le code trouvé dans l’application Google Photos. Google n’a pas encore officiellement confirmé l’existence de Google One Lite ni les détails concernant ses fonctionnalités ou son prix.

Il reste à voir comment Google One Lite s’intégrerait dans la gamme actuelle. Cependant, son introduction potentielle pourrait être une bonne nouvelle pour les utilisateurs soucieux de leur budget, cherchant un moyen plus abordable d’accéder au stockage cloud et à d’autres avantages de Google One. Espérons que cette découverte se concrétisera bientôt dans les offres actuelles de Google.