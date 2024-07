Accueil » Google Maps : Nouvelles alertes d’accessibilité pour un transport public plus inclusif

Google Maps a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité d’alerte d’accessibilité qui informe les utilisateurs des pannes de matériels dans les stations de transport public, rendant ces lieux moins accessibles aux personnes handicapées. Disponible sur iOS, Android et les appareils de bureau, cette mise à jour est initialement déployée à New York, Paris, Seattle, Boston, Budapest et Brisbane.

Cette nouvelle alerte informe les utilisateurs des problèmes tels que les ascenseurs en panne, ce qui peut compliquer l’accès aux plateformes pour les personnes en fauteuil roulant. Ces informations sont particulièrement utiles pour ceux qui dépendent des itinéraires accessibles et souhaitent planifier leurs trajets en conséquence. Par exemple, les personnes en fauteuil roulant, les parents avec des poussettes ou ceux transportant des bagages lourds peuvent utiliser ces informations pour éviter les escaliers.

L’objectif de cette mise à jour est d’améliorer l’inclusivité et l’utilisabilité de Google Maps en fournissant aux utilisateurs des informations sur les problèmes d’accessibilité dans les stations de transport avant leur arrivée.

Elle permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées sur leurs itinéraires et d’éviter les obstacles inattendus.

Comment activer les alertes d’accessibilité sur Google Maps ?

Pour accéder aux alertes d’accessibilité sur Google Maps, les utilisateurs doivent d’abord activer l’option « Itinéraires accessibles en fauteuil roulant ». Voici comment procéder :

Entrez votre destination souhaitée dans Google Maps. Appuyez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de l’application, à côté de la localisation de départ. Sélectionnez « Options ». Appuyez sur « Accessible en fauteuil roulant ».

Une fois cette option activée, les utilisateurs verront des alertes à côté de toute option d’itinéraire pouvant présenter des problèmes d’accessibilité. En cliquant sur une alerte, ils obtiendront plus d’informations sur le problème spécifique, comme une panne d’ascenseur dans une station particulière.

À mesure que la technologie évolue, il est essentiel de s’assurer qu’elle répond aux besoins de tous les individus. En intégrant des fonctionnalités d’accessibilité à ses plateformes, Google donne un exemple positif pour l’industrie et travaille à un avenir où la technologie bénéficie véritablement à tous, quelles que soient leurs capacités.