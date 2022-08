OnePlus 10T : déballage et premières impressions

OnePlus vient de lancer le OnePlus 10T, le smartphone haut de gamme de la « série T » de la société. Il s’agit du premier smartphone de la société à être équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Il est doté du plus grand système de refroidissement de la société et d’un système de charge rapide de 150 W.

Vous êtes sur le point de commander votre nouveau OnePlus 10T, ou peut-être êtes-vous encore hésitant à l’acheter. Dans tous les cas, vous voulez savoir ce que vous allez recevoir dans la boîte. Heureusement, il n’y a pas besoin d’attendre. J’ai déjà eu le plaisir de déballer le OnePlus 10T et je sais exactement ce qui se trouve dans la boîte.

Que contient la boîte du OnePlus 10T ?

OnePlus 10T

Adaptateur secteur 160W SUPERVOOC

Câble Type-C

Guide de démarrage rapide

Lettre de bienvenue

Consignes de sécurité et carte de garantie

Protecteur d’écran (préappliqué)

Éjecteur d’emplacement pour carte SIM

Naturellement, dans la boîte, vous trouverez l’appareil lui-même — le OnePlus 10 T. Comme mentionné ci-dessus, vous recevrez l’adaptateur de charge rapide en plus d’un câble USB-C. Vous serez donc en mesure de charger votre OnePlus 10T directement à partir de la boîte. Étrange, n’est-ce pas ? Vous recevrez également quelques articles divers — une protection d’écran en plastique plutôt bon marché et préappliquée (que vous voudrez certainement retirer), un éjecteur de carte SIM, quelques documents et deux autocollants.

Il s’agit du même chargeur de 160 W et il est livré avec un chargeur USB Type-C qui a été introduit avec le OnePlus 10 R. Le chargeur prend également en charge la charge PD et PPS et est assez lourd, ce qui ne facilitera pas son transport.

Qu’est-ce qui n’est pas dans la boîte du OnePlus 10T ?

Écouteurs

Étui

Des informations sur les caractéristiques

Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ qui a un poinçon au centre. Comme il a une luminosité allant jusqu’à 950 nits, l’écran est lumineux même en extérieur, et la gamme de couleurs étendue 100 % DCI-P3 offre des couleurs éclatantes. L’écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile instantané pouvant atteindre 1000 Hz.

À l’intérieur du minuscule poinçon, on trouve une caméra de 16 mégapixels.

La grille de l’écouteur est présente sur le bord supérieur, et fait office de haut-parleur secondaire. La bordure inférieure du smartphone est minimale. Le smartphone est doté d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran.

C’est le premier smartphone OnePlus à être équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Le smartphone dispose de 16 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage UFS 3.1.

Il dispose d’un système de refroidissement efficace doté du système de refroidissement le plus grand et le plus avancé de l’entreprise à ce jour — offrant une surface de refroidissement totale de plus de 37 000 mm². Le système de refroidissement dispose d’une chambre à vapeur cryovélocité — la plus grande chambre à vapeur de tout appareil OnePlus — avec 8 canaux de dissipation et une structure de dissipation capillaire 3D repensée au niveau du micron qui, ensemble, offrent jusqu’à 2 fois la capacité de dissipation des chambres à vapeur traditionnelles des smartphones.

Pour ce qui est de l’emplacement des boutons et des ports, le bouton d’alimentation est présent sur le côté droit, les boutons de volume sont présents sur la gauche. Le double emplacement SIM, le microphone principal, le port USB Type-C et la grille du haut-parleur sont présents en bas. Le microphone secondaire est sur le dessus, ainsi qu’un évent de haut-parleur. Le smartphone ne dispose pas d’un stockage extensible. Celui-ci a un cadre en plastique, donc vous ne voyez pas de bandes d’antennes.

La société a retiré le slider d’alerte, ce qui, selon elle, permet d’ajouter l’espace nécessaire à l’intérieur de l’appareil pour ajouter de nouvelles technologies significatives telles que la charge à haute puissance, une grande capacité de batterie et un meilleur signal d’antenne avec 15 antennes distinctes autour du châssis de l’appareil, tout en maintenant un facteur de forme mince et léger.

Le smartphone a une coque arrière en verre AG avec une protection Corning Gorilla Glass 5. La version Jade Green que j’ai présente une finition brillante de type céramique qui attire facilement les traces de doigts. La version Moonstone Black présente une finition mate qui s’inspire de la texture du basalte. Elle utilise un procédé appelé dual-AG craft pour créer l’effet de sable scintillant qui brille différemment selon l’angle sous lequel la lumière le frappe.

Le smartphone embarque une batterie d’une capacité de 4 800 mAh avec une charge rapide filaire SuperVOOC de 150 W qui peut charger jusqu’à 100 % en 19 minutes. La technologie de guérison de la batterie sur le OnePlus 10T permet aux électrodes d’être réparées en continu pendant les cycles de charge, réduisant ainsi les dommages causés aux anodes et aux cathodes de la batterie de l’appareil pour préserver sa capacité. Même après 1600 cycles de charge et de décharge, l’autonomie du smartphone restera à 80 %, affirme l’entreprise.

Le OnePlus 10T est proposé à partir de 729 euros pour le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est désormais disponible en précommande.