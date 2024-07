OnePlus Open 2 : Une batterie de 6 000 mAh pour révolutionner le smartphone pliable

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les smartphones OnePlus et OPPO se ressemblent tant ? Eh bien, c’est parce qu’il s’agit de sociétés sœurs appartenant à la même société mère, BBK Electronics. BBK possède également d’autres marques de smartphones comme Vivo, Realme et iQOO. Il ne s’agit donc pas d’une simple coïncidence ; tout est dans la famille !

Le marché des smartphones pliables devient de plus en plus concurrentiel, et OnePlus se prépare à entrer dans la mêlée avec la seconde génération de son OnePlus Open. Bien que le lancement annoncé soit encore à quelques mois, des fuites nous donnent un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Une fuite en provenance de Chine, par le célèbre informateur Digital Chat Station, affirme que le prochain modèle pliable de OPPO, le OPPO Find N5, sera équipé d’une batterie de 6 000 mAh lors de son lancement au début de l’année prochaine. Quel est le lien avec le OnePlus Open 2, me direz-vous ?

L’année dernière, le OPPO Find N3 a été commercialisé mondialement sous le nom de OnePlus Open. Il est donc probable que le nouvel OPPO Find N5 soit rebaptisé OnePlus Open 2 en dehors de la Chine. Les précédentes rumeurs suggèrent également que le second modèle pliable de OnePlus sera lancé au premier trimestre de 2025.

Un OnePlus Open 2 avec une batterie de 6 000 mAh serait une amélioration considérable par rapport à la batterie de 4 805 mAh du modèle original. Cette augmentation pourrait être particulièrement utile, car les smartphones pliables ne sont pas connus pour leur longue autonomie. Si vous passez beaucoup de temps à utiliser le grand écran pliable, une batterie plus grande signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de recharger aussi souvent.

Caractéristiques techniques attendues du OnePlus Open 2

De plus, l’augmentation de la capacité de la batterie du OnePlus Open 2 s’inscrit parfaitement dans les récentes innovations de la marque. OnePlus a récemment introduit sa technologie de batterie Glacier, qui consiste à intégrer plus de puissance dans une même taille grâce à des batteries à base de silicium. Le OnePlus Ace 3 Pro, disponible uniquement en Chine, a été le premier à utiliser cette technologie, avec une batterie de 6 100 mAh.

Outre l’amélioration de la batterie, le OnePlus Open 2 devrait être équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 4. Il est également prévu qu’il dispose d’une charnière plus légère et plus raffinée, d’un écran de couverture haute résolution, d’un écran intérieur pliable ultra-plat, et d’un design élégant. En ce qui concerne la caméra, il y a des rumeurs excitantes selon lesquelles OPPO et OnePlus pourraient conserver la caméra périscope, offrant ainsi une excellente expérience de zoom.