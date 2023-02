Tout ce que vous devez savoir du Galaxy S23 : prix, spécifications et caractéristiques

Lors de son événement Galaxy Unpacked du 1er février 2023, Samsung a dévoilé les smartphones de nouvelle génération qui font partie de la série Galaxy S. Ces nouvelles itérations apportent des changements et des améliorations matérielles qui, Samsung l’espère, auront un impact significatif.

Si vous préférez un appareil plus petit, contrairement au Galaxy S23+ ou au Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23 standard se posera forcément comme la combinaison parfaite entre taille et performance. Pour vous aider à en apprendre davantage à son sujet, plongeons dans tous les éléments essentiels du flagship compact de Samsung pour 2023.

Design

L’année dernière, le Galaxy S22 Ultra a abandonné les directives de conception Contour Cut pour un look plus simple, avec ses lentilles de caméras s’élevant du panneau arrière au lieu d’un bloc de caméra comme nous en avons l’habitude. Avec la série Galaxy S23, ce changement est adapté à tous les modèles et constitue la différence de design la plus significative que vous remarquerez.

Le reste du smartphone semble toujours assez identique à son prédécesseur et utilise également des matériaux similaires pour sa construction. Vous trouverez l’aluminium Armor de Samsung utilisé pour le châssis, contrastant avec les finitions mates du panneau arrière recouvert d’un verre Gorilla Glass Victus 2. La face avant du smartphone utilise également cette nouvelle itération de Gorilla Glass.

L’emplacement des boutons de cette génération a quelque peu changé. Ils se trouvent toujours sur le côté droit de l’appareil mais sont placés plus haut, ce qui est plus naturel. L’emplacement des ports n’a pas été modifié : le connecteur USB-C se trouve toujours en bas, le logement de la carte SIM à sa gauche et les découpes des haut-parleurs à sa droite.

Écran

Si l’on se concentre sur l’écran du Galaxy S23, on ne constate pas de changement significatif en matière de design. Il s’agit toujours d’un écran plat de 6,1 pouces qui utilise la technologie Dynamic AMOLED 2X de Samsung et la découpe Infinity-O. Le taux de rafraîchissement adaptatif reste inchangé par rapport à l’année dernière, allant de 48 Hz à 120 Hz.

Les améliorations marquées avec le Galaxy S23 sont l’utilisation du Gorilla Glass Victus 2 pour une meilleure endurance et la luminosité de pointe plus élevée de 1750 nits.

D’autres fonctions logicielles, comme le bouclier Eye Comfort Shield et Vision Booster de Samsung, continuent de faire leur apparition, ce dernier étant désormais capable de s’adapter à trois niveaux d’éclairage différents.

Processeur, mémoire vive et stockage

Pour 2023, Samsung abandonne sa politique de livraison de différents processeurs intégrés à ses appareils. Ainsi, tous les Galaxy S23 seront livrés avec le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, qui promet des performances de calcul et une efficacité accrues.

Le constructeur a déclaré que, par rapport au Snapdragon 8 Gen 1 livré sur le Galaxy S22, les utilisateurs pouvaient s’attendre à une augmentation de 30 % des performances du processeur et de 41 % des performances graphiques. En outre, il y a également un support pour le ray tracing, qui aidera les titres de jeux à paraître plus réalistes. Samsung a également inclus une chambre de refroidissement à vapeur plus grande pour gérer la charge thermique. Samsung dispose également d’une unité de traitement neuronal améliorée sur cet appareil pour aider à stimuler la capacité de photographie de nuit.

Samsung associera 8 Go de RAM au Snapdragon 8 Gen 2 et proposera deux variantes de stockage — 128 Go et 256 Go.

Caméras

Le matériel photo de la série Galaxy S, du moins pour les variantes non-Ultra, est resté le même au cours des dernières années, et l’histoire est analogue avec le Galaxy S23. La caméra arrière continue d’être équipée d’une matrice à trois lentilles avec en tête une caméra large de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,8 et un champ de vision de 85 degrés.

Les deux autres objectifs de l’appareil photo principal sont un ultra-large de 12 mégapixels (ouverture f/2,2, champ de vision de 120 degrés) et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x (ouverture f/2,4, champ de vision de 36 degrés).

Si le système de caméra arrière n’a pas été modifié, Samsung a changé le capteur utilisé pour la caméra frontale. Elle utilise désormais un capteur de 12 mégapixels (ouverture f/2,2, champ de vision de 80 degrés), ce qui permet au smartphone de capturer plus de détails et d’améliorer encore ses performances. Ce système de caméra frontale a toujours montré de bons résultats en matière de plage dynamique et de netteté, et nul doute que le S23 continuera à impressionner.

Sur le plan logiciel, Samsung a mis l’accent sur un nouvel algorithme de traitement du signal d’image alimenté par l’IA qui aide à gérer le bruit capturé dans des scénarios à faible luminosité. En outre, les fonctions de l’application ExpertRAW sont désormais accessibles dans l’application appareil photo du Galaxy S23, à condition de télécharger cette dernière sur votre appareil, ce qui n’est pas possible sur les anciens modèles.

Batterie

L’un des principaux inconvénients du Galaxy S22 était l’autonomie de sa batterie. Pour le Galaxy S23, Samsung a choisi d’équiper son téléphone compact d’une batterie légèrement plus importante – 3 900 mAh contre 3 800 mAh — et d’un processeur plus efficace. Ensemble, nous nous attendons à ce que ce système offre plus de temps d’utilisation de l’écran que celui enregistré précédemment.

En ce qui concerne la recharge, Samsung est l’un des constructeurs qui s’est retenu sur les niveaux de puissance de sortie. Et pour une année supplémentaire, le Galaxy S23 supportera une puissance de 25W, ce qui devrait permettre à l’appareil de passer de 0 à 50 % en 30 minutes. Une charge complète devrait prendre entre 60 et 90 minutes.

Pour ceux qui préfèrent la facilité de charge sans fil, le chargement sans fil Qi 15W est toujours une option, et la charge sans fil inversé 5W est également disponible pour alimenter les appareils compatibles.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S23 sera vendu au prix de 959 euros. Il est disponible en précommande à partir du 1er février — jusqu’au 16 février — sur le site officiel de Samsung et d’autres revendeurs ; à partir du 17 février, vous trouverez cet appareil en magasin. Et comme les années précédentes, nous nous attendons à ce que les ventes de précommande aient lieu le 17 ou autour de cette date.

Pour choisir entre les variantes, vous aurez deux options. Vous pouvez en choisir une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou une autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Malheureusement, contrairement aux Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra, plus grands, cet appareil ne bénéficie pas d’une mise à niveau de son stockage de base.

Mais, les avantages de précommande de Samsung vous permettront d’obtenir une mise à niveau de stockage gratuite, ce qui signifie que vous pouvez obtenir la variante de 256 Go pour 959 euros. En outre, la précommande de l’appareil sur le site officiel de Samsung vous permettra d’obtenir 120 euros en crédits Samsung que vous pourrez utiliser pour d’autres produits et accessoires.

Couleurs

Le Galaxy S23 est disponible en quatre coloris : noir, crème, vert et lavande. Alors que les options standard ont fait l’objet d’une fuite il y a un certain temps, il y a également des exclusivités Samsung.com qui sont maintenant publiques, à savoir Graphite et Lime.

Les options standard sont toutes dotées d’une finition brillante pour le cadre en aluminium, tandis que les options exclusives présentent des cadres noirs mats qui contrastent avec les teintes pastel du panneau arrière.