Comparaison visuelle des massives chambres à vapeur de la série Galaxy S23

Les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 sont certainement les smartphones les plus chauds en ce moment, mais Samsung a fait en sorte qu’ils ne deviennent pas trop chauds… littéralement.

Les derniers flagships utilisent le plus récent et le plus puissant chipset Snapdragon à ce jour, l’excellent Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec quelques retouches de performance exclusives à Samsung, et le géant sud-coréen redouble d’efforts pour maîtriser le silicium.

Avec une chambre à vapeur beaucoup plus grande à bord, les trois nouveaux Galaxy S vont apparemment dissiper la chaleur beaucoup mieux que leur prédécesseur, la série Galaxy S22, qui avait quelques problèmes de surchauffe avec les Exynos 2200 et Snapdragon 8 Gen 1 sur le pont.

Pour rappel, à la différence des traditionnelles puces Snapdragon 8 Gen 2, celle prévue pour la série Galaxy S23 possède un cœur haute performance avec une horloge de base légèrement plus élevée, ce qui semble lui donner un avantage sur la concurrence, mais même la version standard de la dernière puce de Qualcomm représente un sérieux saut de génération par rapport à son précurseur, sans parler de la gestion thermique largement améliorée et de l’efficacité globale.

Maintenant, le prolifique IceUniverse a partagé un GIF assez informatif révélant à quel point les nouvelles chambres à vapeur sont plus grandes. Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour remarquer à quel point les nouvelles chambres à vapeur sont plus grandes.

The heat dissipation area of Samsung Galaxy S23 series is increased, as shown in the figure. pic.twitter.com/XkTW91vIm2 — Ice universe (@UniverseIce) February 2, 2023

De bonnes nouvelles

Je vous l’accorde, étant donné les sérieux gains de performance, ceux-ci sont certainement essentiels à la performance globale de l’appareil. Le chipset Snadpragon 8 Gen 2 personnalisé en 4 nm laisse son prédécesseur loin derrière, au sens figuré, avec un CPU monocoeur 40 % plus rapide et un incroyable 50 % en multicoeurs, ce qui est une très bonne amélioration générationnelle, tout bien considéré ! C’est une grande nouvelle pour tous ceux qui sont prêts à précommander les derniers smartphones Galaxy.

Alors que je prendrais rapidement en main les derniers Galaxy S23, de plus en plus de détails seront disponibles. Mais jusqu’à présent, ils semblent très alléchants !