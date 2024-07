Samsung Galaxy Ring : Lancement officiel le 10 juillet avec un prix surprenant

L’attente touche à sa fin : la Galaxy Ring de Samsung sera officiellement lancée le 10 juillet, dévoilant enfin tous ses détails, y compris son prix.

Selon une fuite provenant de Dealabs, la Galaxy Ring pourrait être vendue en France à un prix de 449 €. En comparaison, la bague Oura de 3e génération démarre à coûte 399 € en Europe, ce qui suggère que la Galaxy Ring pourrait être sensiblement plus chère.

Avec un potentiel prix plus élevé que prévu, Samsung devra convaincre les consommateurs de la valeur ajoutée de sa Galaxy Ring. Des rumeurs antérieures avaient suggéré un prix compris entre 300 et 350 dollars, ce qui aurait placé cet appareil dans une fourchette plus raisonnable.

Il est également possible que la Galaxy Ring soit assortie d’un abonnement optionnel, une pratique déjà courante chez Oura, Fitbit et Apple. Cet abonnement offrirait probablement des fonctionnalités et des analyses de santé supplémentaires. Toutefois, cette information n’est pas confirmée dans la fuite de Dealabs.

Ce qui est sûr, c’est que Samsung mettra l’accent sur les fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique de cet appareil.

Des perspectives pour l’avenir de la Galaxy Ring

En parallèle, un brevet repéré par 91mobiles laisse entrevoir un futur modèle de la Galaxy Ring équipé d’un écran, probablement destiné à afficher des notifications et des statistiques de fitness. Ce modèle pourrait avoir une forme plus allongée que celui qui sera bientôt lancé. Bien que les brevets ne garantissent pas la commercialisation d’un produit, ils montrent l’intérêt de Samsung pour cette technologie.

Pour l’instant, concentrons-nous sur la première Galaxy Ring avant d’envisager les futurs modèles équipés d’écrans.