Tout ce que vous devez savoir du Galaxy S23 Ultra : prix, spécifications et caractéristiques

Le nouveau Galaxy S23 Ultra de Samsung est enfin là, et bien qu’il puisse sembler familier et très similaire au Galaxy S22 Ultra, il embarque beaucoup de puissance à l’intérieur. Le nouveau smartphone haut de gamme est équipé du nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, prend en charge la charge filaire rapide et dispose d’une caméra arrière plus puissante. Il y a un tas de nouvelles améliorations et mises à niveau par rapport à ses prédécesseurs, alors creusons et voyons ce qu’il y a de nouveau.

Dans ce guide, nous allons voir de plus près tout ce qui est nouveau dans le nouveau Galaxy S23 Ultra, y compris les caractéristiques, l’écran, les spécifications, l’appareil photo, la batterie, et plus encore.

Design

Le Galaxy S23 Ultra a beaucoup en commun avec le Galaxy S22 Ultra, du moins, à l’extérieur. Il présente un design presque identique, et la seule différence la plus évidente est la couleur. Le Galaxy S23 Ultra présente un dessus et un dessous plats, tandis que les côtés sont légèrement incurvés pour mieux accueillir les mains. Cela rend l’expérience plus confortable, avec moins de bords tranchants, et garantit que l’appareil ne glisse pas de vos mains.

La configuration de la caméra à l’arrière présente la même disposition et la conception singulière de l’objectif de l’appareil, avec les trois capteurs principaux placés les uns à côté des autres et les capteurs supplémentaires sur le côté droit. Il convient de mentionner que la grande bosse de la caméra est toujours là, et nul doute qu’il faudra encore utiliser un étui pour protéger l’appareil et les capteurs photo contre les rayures et les éraflures.

Le bouton de volume et le bouton d’alimentation sont toujours sur le côté droit, tandis que la gauche ne contient aucun bouton. C’est un appareil typique de Samsung, et je suis heureux de voir que la même disposition se retrouve sur la série Galaxy S23. Comme d’habitude, le Galaxy S23 Ultra conserve la fente S Pen intégrée au bas de l’appareil, qui loge également le stylet S Pen éjectable.

Écran

Le Galaxy S23 Ultra est doté du meilleur écran de sa catégorie. Il est équipé d’un massif écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une découpe en poinçon au centre supérieur. Il a une résolution de 3 088 x 1 440 pixels et un ratio 19,3 : 9. Comme prévu, il a une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz, une densité de pixels de 500 pixels par pouce (ppp) et une luminosité de pointe de 1 750 nits en extérieur. Le taux de rafraîchissement adaptatif permet à l’écran de descendre jusqu’à 1 Hz pour préserver la batterie, et de monter jusqu’à 120 Hz lors du défilement, ou des jeux. Comme par le passé, l’écran passe par défaut à 60 Hz lorsqu’il s’agit de regarder des films ou des vidéos.

L’écran arbore également le traditionnel capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Il prend en charge le S Pen, qui est toujours exclusif au Galaxy S23 Ultra (et comme accessoire optionnel au Galaxy Z Fold 4 pliable).

Logiciel

Le nouveau Galaxy S23 Ultra est préinstallé avec la dernière mise à jour One UI 5.1, basée sur Android 13. Le nouveau One UI 5.1 est livré avec de nouvelles fonctionnalités logicielles, telles que des améliorations de l’appareil photo, des améliorations des applications Samsung (Gallerie et plusieurs autres applications intégrées), la recherche, les captures d’écran, AR Zone et AR Emoji, de nouveaux widgets, de nouveaux modes et paramètres de scénarios, et plus encore.

Processeur, RAM et stockage

Le Galaxy S23 Ultra est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, couplé à 8/12 Go de mémoire vive (RAM), et à 256/512 Go ou 1 To de stockage. La nouvelle puce améliore les performances de l’appareil et s’accompagne de nouveaux modems qui prennent en charge les technologies 5G sub-6Ghz et mmWave, le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6E.

Pour la première fois dans l’histoire, la série Galaxy S23 est alimentée uniquement par les puces de Qualcomm, y compris sur la plupart des marchés internationaux tels que l’Europe, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, l’Inde et la Chine. Inutile de dire que la puce Qualcomm est plus puissante, et offre de meilleures performances lors des jeux, et du multitâche général au quotidien. L’efficacité est grandement améliorée par rapport à la génération précédente, ce qui devrait prolonger encore plus l’autonomie de la batterie.

Caméras

Le Galaxy S23 Ultra a reçu une mise à niveau massive de la caméra, et il embarque maintenant un capteur principal de 200 mégapixels avec une ouverture f/.7, OIS, et un autofocus laser. Le vaisseau amiral est également équipé d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels f/2,2, d’une caméra périscopique optique de 10 mégapixels avec zoom optique 3-10X, et d’une autre caméra téléobjectif avec OIS et capacités de zoom 3x.

Toutes les caméras arrière prennent en charge le Super [email protected], les fonctions du mode nuit, la photo Super Haute Résolution et même l’enregistrement vidéo 8 K. Il y a des fonctions OIS, Adaptive Pixel, VDIS, Auto Framing, et Direct View activées, analogues aux fonctionnalités des précédents smartphones. Samsung affirme également que la photographie de nuit et en basse lumière devrait être grandement améliorée, et je ne manquerais pas de la mettre à l’épreuve dans mes prochains tests.

La caméra frontale est équipée d’un capteur plus petit de 12 mégapixels à ouverture f/2,2 avec autofocus, qui est capable d’enregistrer en 4K à 60 fps. La caméra frontale a également reçu une fonction « Selfie Night Portrait », et il y a également un capteur OIS plus large intégré à l’appareil.

Batterie

La batterie a conservé la même capacité que celle de son prédécesseur et loge toujours une grande batterie de 5 000 mAh. L’appareil prend en charge la charge filaire rapide de 45 W, ainsi que le Power Delivery 3.0, et la charge sans fil de 15 W grâce à la technologie Fast Wireless Charging 2.0. Il y a également une prise en charge de la recharge sans fil inversée de 4,5 W qui peut charger d’autres smartphones et des écouteurs sans fil.

Samsung propose une recharge filaire de 45W depuis quelques années et affirme avoir amélioré la vitesse de recharge cette fois-ci. La société affirme que le Galaxy S23 Ultra devrait être en mesure de passer de 0 % à 65 % en seulement 30 minutes avec un adaptateur électrique pris en charge. Malheureusement, cela reste loin derrière la concurrence, et le taux de charge n’est que légèrement plus rapide que le Galaxy S22 Ultra de l’année dernière.

Comme toujours, l’appareil sera livré avec un câble de charge USB-C uniquement, et les utilisateurs devront acheter séparément un adaptateur secteur compatible de 45 W.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S23 Ultra est proposé à partir de 1 419 euros. Le modèle de base est également livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1, soit le double du stockage du S22 Ultra.

Le Galaxy S23 Ultra est déjà en précommande, et l’appareil sera disponible le 17 février. Ceux qui le précommanderont entre le 1er et le 16 février pourront bénéficier d’une mise à niveau gratuite de l’espace de stockage, et ceux qui le précommanderont sur Samsung.com recevront des crédits Samsung d’une valeur maximale de 120 euros.

Couleurs

Comme son prédécesseur, le Samsung Galaxy S23 Ultra est proposé en quatre couleurs uniques et trois autres couleurs spéciales exclusives à Samsung. Voici les couleurs qui seront disponibles chez la plupart des revendeurs : noir, crème, vert et lavande.

Et voici les couleurs exclusives que vous ne pouvez commander que sur Samsung.com directement :

Lime

Graphite

Bleu ciel

Rouge

Toutes les couleurs et tous les modèles sont disponibles dans toutes les configurations de mémoire et de stockage, mais les modèles aux couleurs exclusives peuvent être expédiés plus tard et entraîner des délais supplémentaires.