Tout ce que vous devez savoir du Galaxy S23+ : prix, spécifications et caractéristiques

Le Samsung Galaxy S23+ est le dernier-né de la gamme de produits phares de la société. Le nouveau smartphone de Samsung apporte un nouveau design élégant, un système de caméra amélioré, des performances accrues, et bien plus encore.

Dans cet article, nous allons voir de plus près le Galaxy S23+ et décomposer ses principales caractéristiques, ses spécifications, son prix, et tout ce que vous devez savoir avant de prendre votre décision d’achat.

Design

Le Samsung Galaxy S23+ présente un design élégant et actualisé qui s’éloigne du look Contour Cut. Au lieu d’un module de caméra qui dépasse, l’appareil a des lentilles de caméra discrètes qui dépassent vers l’extérieur. À part cela, les changements sont minimes. Le Galaxy S23+ conserve une apparence analogue à celle de son prédécesseur avec trois capteurs photo alignés verticalement à l’arrière, une construction en verre et en métal, et des bords fins à l’avant.

En termes de durabilité, l’appareil dispose d’un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. L’appareil est également doté d’un cadre métallique fabriqué à partir de l’aluminium Armor de Samsung et du verre Gorilla Victus 2 pour le panneau arrière et l’écran avant, ce qui garantit la durabilité et une utilisation prolongée.

Écran

Le Galaxy S23+ dispose du même écran Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pouces que son prédécesseur. Cela signifie que vous obtenez un écran avec une résolution full HD+ (2 340 x 1 080 pixels), une prise en charge jusqu’à 120 Hz, et jusqu’à 1 750 nits de luminosité maximale.

En outre, le Galaxy S23+ est également doté de la technologie Vision Booster qui adapte l’écran à l’éclairage environnant et améliore le contraste des couleurs. Comme mentionné plus haut, l’écran est composé de Gorilla Glass Victus 2 de Corning pour une protection contre les chutes accidentelles.

Processeur

Le Galaxy S23+ embarque le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2, que Samsung appelle « Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy ». Bien que les détails sur les améliorations spécifiques que ce processeur apporte par rapport à la version standard sont actuellement inconnus — je ferais le point sur la question dès que nous en saurons plus. De plus, comme cela a déjà été annoncé, Samsung ne lance que la variante Snapdragon de l’appareil dans le monde entier, abandonnant son utilisation précédente de puces Exynos.

Grâce à ce nouveau puissant chipset, Samsung affirme que le S23+ offre des performances 30 % supérieures à celles de la précédente génération. Le NPU de l’appareil a également été optimisé de 49 % pour équilibrer les performances et la puissance tout en capturant des photos et d’étonnantes vidéos dans des conditions de faible luminosité. Le GPU a également été optimisé et est désormais 41 % plus rapide par rapport à la série Galaxy S22. En outre, Samsung livre une chambre à vapeur encore plus grande sur le S23+, ce qui garantit que l’appareil reste frais pendant une utilisation continue et prolongée.

Caméras

Passons maintenant au système de caméra du Galaxy S23+, le smartphone est livré avec une configuration à trois caméras à l’arrière, analogue à la précédente génération. En fait, le matériel de la caméra est exactement le même que l’année dernière. Cela signifie que vous obtenez une caméra principale grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels et un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Cependant, il y a plusieurs améliorations logicielles sous le capot.

Samsung affirme que le Galaxy S23+ est livré avec des capacités améliorées de photographie de nuit, ce qui signifie que vous serez en mesure de capturer des photos et des vidéos encore meilleures en basse lumière. Il y a également un nouvel algorithme de traitement du signal d’image (ISP) alimenté par l’IA à l’œuvre qui améliore les détails des objets et la tonalité des couleurs. La plupart des nouvelles améliorations de l’appareil photo ont été réservées au Galaxy S23 Ultra – grâce au nouveau capteur de 200 mégapixels — mais le Galaxy S23+ bénéficie également d’améliorations logicielles.

La caméra frontale du Galaxy S23+ a reçu une mise à jour majeure, avec un nouveau capteur de 12 mégapixels à ouverture f/2,2 qui remplace le précédent capteur de 10 mégapixels. Avec un autofocus rapide et des capacités Super HDR, la caméra promet de fournir des images et des vidéos nettes, claires et percutantes avec des détails améliorés. En outre, la nouvelle caméra frontale prend en charge l’enregistrement vidéo à 60 fps, offrant une expérience plus fluide par rapport aux 30 fps de la précédente génération.

Batterie

Le Galaxy S23+ bénéficie d’une capacité de batterie améliorée par rapport à son prédécesseur. L’appareil est livré avec une batterie d’une capacité 4 700 mAh, une légère augmentation par rapport à la batterie de 4 500 mAh du Galaxy S22+. À part cela, la plupart des caractéristiques de ce domaine restent les mêmes. Cela signifie que le S23+ prend en charge la charge filaire rapide de 45W et la charge sans fil de 15 W. La recharge sans fil inversée est également prise en charge, ce que les iPhone d’Apple ne proposent pas à ce jour. Bien qu’on espère voir la recharge sans fil Qi2 sur la série S23, il semble qu’elle ait été réservée pour les appareils de la série S de l’année prochaine.

Prix et disponibilité

Le prix du Galaxy S23+ est de 1 219 euros. Vous pouvez précommander l’appareil sur le site Web de Samsung et d’autres revendeurs jusqu’au 16 février. À partir du 17 février, l’appareil sera disponible dans d’autres boutiques. Il existe deux options de stockage : 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage ou 8 Go de RAM avec 512 Go de stockage, une mise à niveau par rapport aux modèles de l’année dernière.

Samsung offre des avantages exclusifs à ceux qui passent une précommande de l’appareil sur Samsung.com. Ces avantages exclusifs comprennent une mise à niveau de stockage gratuite et jusqu’à 120 euros de crédit Samsung. Cette offre de précommande à durée limitée se termine le 16 février, alors faite vite pour profiter de ces avantages supplémentaires.

Couleurs

Le Galaxy S23+ est disponible dans une gamme variée de couleurs, permettant aux clients de choisir une teinte qui reflète leur style. Les options standard comprennent le noir, le crème, le vert et la lavande. En outre, Samsung a un accès exclusif à quatre couleurs supplémentaires : Lime et Graphite, offrant ainsi aux clients encore plus d’options pour personnaliser leurs appareils.

Verdict

En conclusion, le Galaxy S23+ est un smartphone bien équilibré qui remplit toutes les conditions requises. Avec son nouveau design, une meilleure autonomie, un processeur puissant et des performances améliorées, Samsung cherche à tirer parti du succès du Galaxy S22+. Avec une gamme d’options de couleurs, de vastes choix de stockage et des avantages exclusifs de précommande, le Galaxy S23+ offre quelque chose pour tout le monde. Donc, si vous êtes sur le marché pour un nouveau smartphone, le Samsung Galaxy S23+ vaut vraiment la peine d’être regardé de plus près.