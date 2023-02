Google annonce qu’il supprimera définitivement les cookies d’ici 2024

Google continue de travailler sur son projet Privacy Sandbox pour se débarrasser des cookies dans les navigateurs Web, mais ne vous attendez pas à quelque chose de radical avant au moins la fin de 2024.

Privacy Sandbox espère éliminer progressivement les cookies tiers et limiter le suivi caché, mais cela implique de construire de nouvelles technologies, de travailler avec les éditeurs et les développeurs, et de collaborer avec l’ensemble du secteur, ce qui semble prendre beaucoup de temps.

Selon les précédents calculs, les cookies tiers auraient dû disparaître à la fin de l’année dernière. Puis, Google a déclaré qu’il avait repoussé son échéance à la fin de 2023. Aujourd’hui, c’est la fin de l’année 2024 qui est envisagée.

Dans son dernier rapport trimestriel à l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), Google a déclaré qu’elle travaillait à la suppression des cookies tiers au second semestre 2024, ce qui impliquera une approche progressive. La société indique qu’il faudra deux mois pour que le déploiement complet ait lieu dans Chrome.

Pour remplacer les cookies tiers, Privacy Sandbox espère introduire une série d’API moins invasives. Il s’agit notamment de l’API Topics, d’une « taxonomie standardisée des intérêts » qui limite la durée de l’historique de navigation pris en compte lors de la diffusion de publicités, et d’une version plus améliorée qui peut prendre en compte le contexte.

Les développeurs ont du travail

Il y a aussi l’API Fledge qui catégorise les utilisateurs comme membres d’un certain segment de marché ; l’API Attribution Reporting qui évalue les clics publicitaires, les pistes et les conversions ; l’API Private State Tokens qui aide à combattre la fraude ; et l’API First Party Sets qui permet à plusieurs domaines appartenant à la même entité d’être considérés comme faisant partie de la même première partie.

Cependant, ces évolutions n’ont pas été accueillies sans inquiétude (légitime), que Google expose et traite dans son dernier rapport. Indépendamment de la date à laquelle les cookies seront supprimés, il est clair que les développeurs Web doivent s’aligner sur le mouvement ou ils risquent d’être laissés pour compte.